Общество

Анатолий Тиханов: Всегда нужно учитывать тенденциозность СМИ

Депутат Псковского областного Собрания, директор ООО «Охотник» Анатолий Тиханов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заявил, что всегда нужно учитывать тенденциозность средств массовой информации.

«Для меня, как историка, вопрос об источниках информации стоит близко и остро», - отметил он. Депутат пояснил, что также пользуется Telegram'ом как источником информации и специализированными сайтами. «Газет почти не читаю», - уточнил он.

При этом Анатолий Тиханов подчеркнул, что все источники нужно проверять. «Всегда нужно учитывать, тенденциозное это средство массовой информации или нет. В общем-то, практически ничего не изменилось, с тех пор, как я был студентом: мы смотрели телевизор, в руках держали газеты "Правда" или "Известия", слушали BBC, "Голос Америки" или "Свободу". Исходя из этих источников, делали для себя выводы о происходящем вокруг по тому или иному вопросу», - сказал он.

«У Псковской Ленты Новостей достаточно квалифицированный состав журналистов, поэтому ПЛН является тем средством массовой информации, которому можно доверять. Если сравнивать ПЛН с другими СМИ в регионе, то она стоит на голову выше, чем все остальные», - добавил парламентарий. Из авторов Псковской Ленты Новостей Анатолий Тиханов особо выделил материалы Александра Донецкого и Константина Калиниченко.

«Коллективу ПЛН хочу пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, а также творческих успехов, чтобы СМИ было достаточно информативным и всегда было во главе всех рейтингов», - добавил Анатолий Тиханов.