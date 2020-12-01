Общество

Более 150 тысяч прыжков с парашютом совершат десантники в новом учебном году

Более 2,6 тысяч стрельб и более 150 тысяч прыжков с парашютом совершат российские десантники в 2020-2021 учебном году. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.

1 декабря с торжественных митингов с участием командования и личного состава в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск начался новый учебный год. Десантники приступили к очередному плановому циклу учебно-боевой подготовки в зимнем периоде обучения.

Решением командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова и соответствующим постановлением Военного совета командования Воздушно-десантных войск 2021-й учебный год в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войсках объявлен годом сохранения и приумножения гвардейских традиций ВДВ.

В целях повышения уровня огневой выучки личного состава войск и качества организации боевой подготовки особое внимание будет уделено огневой подготовке при проведении упражнений учебных стрельб и контрольных занятий для всех категорий военнослужащих.

В новом учебном году с личным составом воинских частей спланировано всего более 2600 учений с боевой стрельбой. Из них более 1800 боевых стрельб отделений, более 550 боевых стрельб взводов, более 150 ротных тактических учений из которых порядка 30 будут двухсторонними.

Десантно-штурмовые и парашютно-десантные подразделения примут участие в 16 батальонных тактических учениях с десантированием личного состава и техники, спланированы к проведению 4 полковых тактических учений с десантированием военнослужащих и военной техники.

С целью обучения умелому применению штатного оружия в войсках, на базе Рязанского гвардейского училища ВДВ в текущем году было подготовлено более 350 военнослужащих с присвоением звания «Инструктор по огневой подготовке». В новом учебном году подготовка инструкторов будет продолжена.

В 2021 году спланировано к проведению более 50 мероприятий по плану международной деятельности, 7 из которых – это совместные учения войск.

Главным мероприятием боевой подготовки войск станет участие ВДВ в ССУ «Запад-2021».

Кроме этого, личный состав Воздушно-десантных войск планирует свое участие в борьбе за победу на международных этапах конкурсов «Международных армейских игр-2021», как на территории России, так и за ее пределами в составе сборных команд.

Планируется продолжать выполнять задачи, касающиеся повышения боевых возможностей войск, переоснащению соединений и воинских частей на самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

За прошедший период в войска поступило около 300 единиц современного бронетанкового вооружения и техники. В том числе боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка». Более 100 единиц различной автомобильной техники включая специальные бронеавтомобили. Новейшие образцы стрелкового вооружения, средств навигации и связи.

В войска будет продолжена поставка современных парашютных систем Д-10 и «Арбалет-2», имущества, новейших парашютных систем для десантирования боевых машин и грузов.

Личный состав соединений и воинских частей продолжит совершенствование навыков и совершит более 150 тыс. прыжков с парашютом из вертолетов армейской авиации и самолетов ИЛ-76 МД Военно-транспортной авиацией ВКС России.

С целью продолжения традиций Воздушно-десантных войск, военно-патриотического воспитания подрастающего поколения с участием командования Воздушно-десантных войск, гвардейцев-десантников, ветеранских и военно-патриотических организаций, ВВПОД «Юнармия» планируется проведение различных мероприятий военно-патриотической направленности.