Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПСБ Факторы роста
Квартирный вопрос
С двух ног в один сапог
75 лет спустя Год памяти и славы
Назад в прошлое
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Новогодний Корпоратив
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чем больше делается, тем больше хочется
 
 
 
ещё Общество 01.12.2020 07:050 Новый очаг коронавируса выявили в Опочецком районе 01.12.2020 15:460 Антон Минаков объяснил, почему фракция ЛДПР не поддержала областной бюджет в первом чтении 01.12.2020 15:370 Анастасия Повторейко вылечилась от коронавируса 01.12.2020 15:250 Псковские адвокаты требуют прекращения дела в отношении бизнесмена Александра Данилова 01.12.2020 15:180 Объем реализованных активов через Портал DA в СЗФО за год вырос в 3,5 раза 01.12.2020 15:090 Глава Роспотребнадзора призвала соблюдать ограничения по COVID-19 в новогодние праздники
 
 
 
Самое популярное 25.11.2020 15:5918 В Сети обсуждают откровенную фотосессию псковского депутата 24.11.2020 12:462 Стали известны подробности смертельного ДТП в Печорском районе. ФОТО 26.11.2020 00:263 В отношении бывшего заместителя главного врача Псковской областной больницы возбуждено уголовное дело 27.11.2020 13:282 На Псковскую область надвигается циклон «Таня» 29.11.2020 18:2439 Псковичи испортили новые пешеходные дорожки на улице Кузбасской дивизии
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более 150 тысяч прыжков с парашютом совершат десантники в новом учебном году

01.12.2020 14:05|ПсковКомментариев: 0

Более 2,6 тысяч стрельб и более 150 тысяч прыжков с парашютом совершат российские десантники в 2020-2021 учебном году. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.

1 декабря с торжественных митингов с участием командования и личного состава в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск начался новый учебный год. Десантники приступили к очередному плановому циклу учебно-боевой подготовки в зимнем периоде обучения.

Решением командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова и соответствующим постановлением Военного совета командования Воздушно-десантных войск 2021-й учебный год в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войсках объявлен годом сохранения и приумножения гвардейских традиций ВДВ.

В целях повышения уровня огневой выучки личного состава войск и качества организации боевой подготовки особое внимание будет уделено огневой подготовке при проведении упражнений учебных стрельб и контрольных занятий для всех категорий военнослужащих.

В новом учебном году с личным составом воинских частей спланировано всего более 2600 учений с боевой стрельбой. Из них более 1800 боевых стрельб отделений, более 550 боевых стрельб взводов, более 150 ротных тактических учений из которых порядка 30 будут двухсторонними.

Десантно-штурмовые и парашютно-десантные подразделения примут участие в 16 батальонных тактических учениях с десантированием личного состава и техники, спланированы к проведению 4 полковых тактических учений с десантированием военнослужащих и военной техники.

С целью обучения умелому применению штатного оружия в войсках, на базе Рязанского гвардейского училища ВДВ в текущем году было подготовлено более 350 военнослужащих с присвоением звания «Инструктор по огневой подготовке». В новом учебном году подготовка инструкторов будет продолжена.

В 2021 году спланировано к проведению более 50 мероприятий по плану международной деятельности, 7 из которых – это совместные учения войск.

Главным мероприятием боевой подготовки войск станет участие ВДВ в ССУ «Запад-2021».

Кроме этого, личный состав Воздушно-десантных войск планирует свое участие в борьбе за победу на международных этапах конкурсов «Международных армейских игр-2021», как на территории России, так и за ее пределами в составе сборных команд.

Планируется продолжать выполнять задачи, касающиеся повышения боевых возможностей войск, переоснащению соединений и воинских частей на самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

За прошедший период в войска поступило около 300 единиц современного бронетанкового вооружения и техники. В том числе боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка». Более 100 единиц различной автомобильной техники включая специальные бронеавтомобили. Новейшие образцы стрелкового вооружения, средств навигации и связи.

В войска будет продолжена поставка современных парашютных систем Д-10 и «Арбалет-2», имущества, новейших парашютных систем для десантирования боевых машин и грузов.

Личный состав соединений и воинских частей продолжит совершенствование навыков и совершит более 150 тыс. прыжков с парашютом из вертолетов армейской авиации и самолетов ИЛ-76 МД Военно-транспортной авиацией ВКС России.

С целью продолжения традиций Воздушно-десантных войск, военно-патриотического воспитания подрастающего поколения с участием командования Воздушно-десантных войск, гвардейцев-десантников, ветеранских и военно-патриотических организаций, ВВПОД «Юнармия» планируется проведение различных мероприятий военно-патриотической направленности.

Теги: #ВДВ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Затронул ли вас коронавирус?
В опросе приняло участие 32 человека
01.12.2020, 15:570 Алла Мамченко: Уголовное дело Данилова - это серьезный удар по бизнесу 01.12.2020, 15:460 Антон Минаков объяснил, почему фракция ЛДПР не поддержала областной бюджет в первом чтении 01.12.2020, 15:370 Анастасия Повторейко вылечилась от коронавируса 01.12.2020, 15:250 Псковские адвокаты требуют прекращения дела в отношении бизнесмена Александра Данилова
01.12.2020, 15:180 Объем реализованных активов через Портал DA в СЗФО за год вырос в 3,5 раза 01.12.2020, 15:090 Глава Роспотребнадзора призвала соблюдать ограничения по COVID-19 в новогодние праздники 01.12.2020, 14:570 Андрей Алябьев: «Горводоканал» успешно решает свои проблемы 01.12.2020, 14:450 Оформить индивидуальную выписку можно в СберБанк Онлайн
01.12.2020, 14:454 Опубликован официальный комментарий о неверной статистике по коронавирусу 01.12.2020, 14:392 Такого разгула киберпреступности еще не было - эксперты обсудили меры противодействия 01.12.2020, 14:340 Эксперт: Жесткость подземной питьевой воды в Пскове составляет 5,5 градусов 01.12.2020, 14:250 Великолучанин похитил из магазина семь банок консервов
01.12.2020, 14:240 Принятие кинотеатра «Октябрь» в муниципальную собственность обсудили в Псковской гордуме 01.12.2020, 14:120 В День неизвестного солдата в Псковской области пройдут памятные мероприятия 01.12.2020, 14:050 Более 150 тысяч прыжков с парашютом совершат десантники в новом учебном году 01.12.2020, 13:560 Жителям Псковской области рассказали, куда обратиться при обнаружении утечки газа
01.12.2020, 13:510 Андрей Алябьев рассказал об «огромной проблеме» системы водоотведения 01.12.2020, 13:451 Почти 90% читателей ПЛН высказались против новогоднего фейерверка в Пскове 01.12.2020, 13:390 В Казани поймали подозреваемого в 32 убийствах 01.12.2020, 13:341 Главный технолог «Горводоканала» рассказал, для чего нужна плата за сверхнормативный сброс сточных вод
01.12.2020, 13:281 11 домов на Запсковье временно остались без отопления и горячей воды 01.12.2020, 13:152 Пьяные водители «девятки», мопеда и мотоцикла попались полиции в нетрезвом виде 01.12.2020, 13:110 Трехлетней псковичке Ане Струковой нужна помощь в победе над «проклятьем ундины» 01.12.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Андреем Алябьевым
01.12.2020, 12:520 Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам 01.12.2020, 12:440 «ВКонтакте» и «Юла» запустили общий сервис объявлений 01.12.2020, 12:340 Антон Минаков намерен уйти со штатной должности в Псковском областном Собрании 01.12.2020, 12:310 Кражи бензопилы, велосипеда и электродрели раскрыли псковские полицейские
01.12.2020, 12:210 Артем Васильев станет координатором городского отделения ЛДПР 01.12.2020, 12:190 В Пскове не работает светофор на перекрестке Горького - Люксембург 01.12.2020, 12:110 Компания «Экопром» отреагировала на жалобу псковича о вывозе мусора 01.12.2020, 11:521 Навального заподозрили в экстремизме после заявлений в эфире на «Эхе Москвы»
01.12.2020, 11:440 «Эхономика»: О программах модернизации «Горводоканала» и системы водоснабжения Пскова 01.12.2020, 11:371 Похитителя коньяка и батареек задержали росгвардейцы в псковском магазине 01.12.2020, 11:230 Учащийся угнал «Рено Логан» в Великих Луках 01.12.2020, 11:180 Координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков станет гостем программы «Гайд-парк»
01.12.2020, 11:090 Автор текста о доступной городской среде стал «Почетным корреспондентом ПЛН» 01.12.2020, 11:030 Началась видеотрансляция пресс-конференции об уголовном деле псковского бизнесмена Александра Данилова 01.12.2020, 10:578 Александр Козловский: Главная задача партии с первых дней ее работы - помощь людям 01.12.2020, 10:520 С 1 декабря предприниматели Пскова могут участвовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление
01.12.2020, 10:360 Престольный праздник в храме святого князя Александра Невского состоится в воскресенье 01.12.2020, 10:260 Немедленно пресекать любые игры детей с огнем советует МЧС псковичам 01.12.2020, 10:210 На ПЛН продолжается конкурс «20 героев Псковщины» 01.12.2020, 10:060 Жителя Печор будут судить за госизмену
01.12.2020, 09:520 Два пожара произошло за сутки в Себежском районе 01.12.2020, 09:475 В Пскове впервые отремонтировали тротуары вдоль улицы Юбилейной 01.12.2020, 09:350 Псковские десантники написали «Географический диктант» 01.12.2020, 09:270 Артснаряд и гранату обезвредили спасатели в Псковской области
01.12.2020, 09:190 В Псковском районе выявлены нарушения законодательства о недрах 01.12.2020, 09:130 Женщина пострадала на пожаре в Дедовичах 01.12.2020, 09:100 Приют для бездомных животных предлагают создать в Смуравьево-2 01.12.2020, 08:530 Мнения родителей о продлении санитарных правил в школах до 2022 года разделились
01.12.2020, 08:450 Новогодние украшения стали чаще выставлять на продажу в Сети 01.12.2020, 08:330 Губернаторов призвали объявить 31 декабря выходным днем 01.12.2020, 08:242 Интерактив: Помогите справиться с вечной помойкой 01.12.2020, 08:124 Доходы россиян после локдауна выросли в 61 регионе страны
01.12.2020, 08:000 В ЕС заявили о готовности сотрудничать с Россией в сфере водородной энергетики 01.12.2020, 07:470 Ученые усомнились в необходимости двухнедельного карантина 01.12.2020, 07:356 Российские миротворцы появятся в каждом военном округе в 2021 году 01.12.2020, 07:192 Ритейлеры ожидают повышение спроса на чай и кофе к Новому году
01.12.2020, 07:050 Новый очаг коронавируса выявили в Опочецком районе 01.12.2020, 07:005 Еще 195 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки 30.11.2020, 23:590 В Гдове будут судить мужчину за кражу аккумуляторов с базовой станции мобильного оператора 30.11.2020, 23:583 Почти 32,5 млн рублей получит Псковская область на «коронавирусные» выплаты медикам
30.11.2020, 23:443 Яровая предложила включить в диспансеризацию детей проверки на алкоголизм и наркоманию 30.11.2020, 23:370 Правительство ужесточило бюджетную дисциплину при реализации нацпроектов 30.11.2020, 22:570 Безвозмездные поступления в бюджет Пскова в 2021 году превысят 3,8 млрд рублей 30.11.2020, 22:430 Все регионы получили доступ к единому телефонному номеру по COVID-19
30.11.2020, 22:240 Инвестиционная активность Пскова превысила 47% от общего объема инвестиций в основной капитал региона 30.11.2020, 22:040 Псковичей приглашают на видеолекторий, посвященный 250-летию адмирала Крузенштерна 30.11.2020, 21:476 Дело Михаила Гавунаса передано в суд 30.11.2020, 21:160 Великолучанка Елена Никитина стала второй на этапе Кубка мира по скелетону
30.11.2020, 21:045 Участницы конкурса «Мисс Псков 2020» примерили образ Снегурочек 30.11.2020, 20:500 Статья ПЛН победила на Всероссийском конкурсе «СМИротворец» 30.11.2020, 20:451 Регоператор в сфере обращения с ТКО ответил на вопросы читателей ПЛН 30.11.2020, 20:240 ВОЗ впервые отметила снижение числа заболевших COVID за неделю
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.