Общество

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе политической сатиры

Псковское региональное отделение ВСД «Русский Лад» проводит конкурс политической сатиры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома КПРФ, политико-сатирический конкурс «Кому на Руси жить хорошо» проводится в преддверии юбилея - в будущем году будет отмечаться 200 лет выдающемуся поэту, одному из первых выразителей революционно-демократических идей Николаю Некрасову.

«"Кому на Руси жить хорошо" – эта строка из произведения Н. А. Некрасова очень созвучна с нынешним положением дел в России. Рядовые пенсионеры получают от девяти до четырнадцати тысяч рублей в месяц, а наша элита по 1-2 миллиона в день», - отмечают организаторы конкурса.

Коммунисты уверены, что юбилей «столь яркого борца за свободу народа против крепостничества будет всячески замалчиваться нынешней капиталистической эпохой». «Нашей демократической общественности, всем прогрессивным силам в стране, нашей Псковской области надо все сделать, чтобы достойно и широко отметить этот славный юбилей великого сына, патриота нашей Родины», - подчеркнули организаторы.

Условия конкурса:

Объем не более 16-20 стихотворных строк.

Желательно выдерживать форму и ритмику некрасовского «Кому на Руси жить хорошо».

Использовать местную, региональную тематику.

Поощряется оригинальность, злободневность.

Прислать материалы необходимо до 1 февраля 2021 года по электронной почте kprf-pskov@rambler.ru с пометкой «На конкурс» или по адресу 180016, Псков, ул. Народная, 6, Псковский ОК КПРФ.

За 1 место организаторы учредили ценный приз. Лучшие пять работ получат почетные диплом лауреатов.

«Ждем оригинальные сатирические стихотворения из районов и городов Псковской области, а также приглашаем участвовать в конкурсе жителей других регионов Северо-Запада», - заключили организаторы конкурса.