Общество

Археологические работы ведутся в Псковском кремле

Археологические исследовательские работы ведутся в Псковском кремле, предваряющие подготовку проекта реставрации Троицкого собора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Археологическом центре Псковской области.

Вокруг храма заложены несколько шурфов. Археологические раскопки ведут специалисты Института истории материальной культуры РАН (руководитель - В. А. Лапшин) и Археологического центра Псковской области.

В шурфе 1 раскрыта до основания подземная часть контрфорса, построенного в XVIII веке для укрепления стен собора. «Мы видим, что грунт под каменным основанием практически вымыт, и огромная махина висит в воздухе. Теперь инженерам предстоит огромная работа по грамотной разработке планов укрепления фундаментов», - отметили археологи.