Более 150 псковичей предупредили об опасности выхода на лед

151 жителя Псковской области на 66 автомобилях предупредили об опасности выхода на лед 13 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
На временных постах, созданных в деревнях Неелово и Солоново Псковского района, организовано дежурство оперативных групп ведомства совместно с представителями областного УГИБДД.
Взаимодействие специалистов МЧС с сотрудниками Госавтоинспекции обусловлено тем, что только представители УГИБДД имеют полномочия по остановке автотранспорта, пояснили в ведомстве. Сотрудники МЧС доводят до водителей и пассажиров автомашин содержание распоряжения о запрете выхода на лед под подпись.
В соответствии с действующим законодательством подобные дежурные группы не имеют полномочий по остановке и возвращению машин, однако предупредить людей об опасности и провести разъяснительную работу среди населения о запрете выхода на лед они обязаны.
Напомним, выход на лед Псковско-Чудского озера запрещен с 12 декабря.