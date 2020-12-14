Общество

Более 150 псковичей предупредили об опасности выхода на лед

151 жителя Псковской области на 66 автомобилях предупредили об опасности выхода на лед 13 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

На временных постах, созданных в деревнях Неелово и Солоново Псковского района, организовано дежурство оперативных групп ведомства совместно с представителями областного УГИБДД.

Взаимодействие специалистов МЧС с сотрудниками Госавтоинспекции обусловлено тем, что только представители УГИБДД имеют полномочия по остановке автотранспорта, пояснили в ведомстве. Сотрудники МЧС доводят до водителей и пассажиров автомашин содержание распоряжения о запрете выхода на лед под подпись.

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В соответствии с действующим законодательством подобные дежурные группы не имеют полномочий по остановке и возвращению машин, однако предупредить людей об опасности и провести разъяснительную работу среди населения о запрете выхода на лед они обязаны.

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Напомним, выход на лед Псковско-Чудского озера запрещен с 12 декабря.