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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать суши и роллы и не отравиться

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора решили помочь псковичам правильно выбрать суши и роллы накануне новогодних праздников. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

«Суши и роллы – популярное блюдо юго-восточной кухни, изобретенное китайскими моряками - для сохранения свежей рыбы ее пересыпали рисом. Сегодня это популярный сегмент фаст-фуда и ресторанной кухни. Основным компонентом и роллов и суши является рис, но суши – это рисовая основа, на которую положена начинка, а роллы – это нарезанный рулет, состоящий из нескольких компонентов (рис, морепродукты, огурец и т.д.)», - напомнили в Роспотребнадзоре.

Эксперты назвали роллы и суши богатыми микроэлементами и витаминами (основными среди них являются кальций, магний, калий, фосфор, йод, витамины группы А, В, К, С), но предупредили, что при нарушении технологии приготовления лакомство может обернуться отравлением и заражению гельминтами.

Кроме того, высокая концентрация соли в составе соевого соуса и соленых рыбопродуктов могут способствовать развитию гипертонии и заболеванию почек и суставов, а высокая концентрация йода может вызвать сбой в работе щитовидной железы и изменению уровня гормонального фона.

«Рыба и морепродукты имеют свойство накапливать в себе токсины, которые содержатся в месте их обитания. При употреблении большого количества морепродуктов могут проявляться такие симптомы, как головные боли, слабость, тошнота. Потребление суши необходимо ограничить при наличии таких заболеваний, как сахарный диабет, гастрит, холецистит, панкреатит и патологии органов желудочно-кишечного тракта, острых инфекционных заболеваний», - отметили специалисты Роспотребнадзора.

Роллы и суши, купленные в магазине или приготовленные самостоятельно, должны хранится в домашнем холодильнике не более 1 суток, невскрытую упаковку продуктов из магазина необходимо использовать в течении указанного на этикетке срока годности.

При покупке готовых суши и роллов в магазине, обратите внимание на условия хранения – они должны соответствовать условиям хранения указанным производителем на этикетке, сроки годности, состояние упаковки – она должна быть герметичная, не вздутая, без следов подтеков.

«Заказывать готовую еду на дом по интернету рекомендуется в хорошо известных вам местах, где вы уже были и пробовали продукцию. Выберите ближайший к вам ресторан, желательно тот, который находится в вашем районе. Прежде чем сделать заказ, позвоните по телефону ресторана, а не по указанному на сайте и уточните, делают ли они доставку продукции по заказу и правильный ли телефон указан на сайте доставки. Под видом реально существующего ресторана в интернете могут быть сайты-двойники, реализующие продукцию сомнительного качества и опасную для жизни и здоровья. В этом случае есть риск сделать заказ на доставку еды мошенникам и последствия могут быть самыми непредсказуемыми», - рассказали в Роспотребнадзоре.

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