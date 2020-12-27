Общество

Суд оставил в силе 100-тысячный штраф псковскому кафе за дискотеку

Псковский областной суд оставил в силе административный штраф псковскому кафе в размере 100 тыс. рублей за проведение дискотеки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного суда, жалоба ООО «Гави» была рассмотрена 28 декабря.

Ранее городской суд оштрафовал директора ООО «Гави» Гранта Овакимяна (кафе «Аляска») по статье 20.6.1 ч.1КоАП РФ.

Напомним, за аналогичное нарушение Псковским городским судом привлечен к ответственности директор кафе «Art City». По итогам рассмотрения дела назначен был штраф в размере 50 тысяч рублей.