Общество

Пиццерию «Мандолина» выдвинули на конкурс новогоднего оформления

Пиццерию «Мандолина» выдвинули на конкурс новогоднего оформления фасадов и прилегающей территории среди предпринимателей Пскова. Фудтрак оказывает услуги на территории Детского парка Пскова.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 декабря 2020 года проводят конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2021 году и Рождеству Христову среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Все заявки публикуются на сайте Псковской Ленты Новостей. Конкурс проводится среди предпринимателей, работающих на территории Пскова.

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В настоящее время прием заявок завершен, следующий этап - их оценка конкурсной комиссией.