Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
твоя история Проект Агон
История развития, качества и новых технологий
С двух ног в один сапог
новогодний шоппинг
Новые банковские услуги для предпринимателей
новый год еда без хлопот
Выбираем подарки в Пскове
Потребкредит: брать нельзя откладывать?
Телефон прямого эфира 56-73-72
безопасность - дело каждого
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Общество 29.12.2020 07:002 395 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки 29.12.2020 12:180 Пиццерию «Мандолина» выдвинули на конкурс новогоднего оформления 29.12.2020 12:160 Интроскопы установлены на железнодорожном вокзале в Пскове 29.12.2020 12:053 Кривая статистики COVID-19 в Псковской области вышла на плато — Михаил Ведерников 29.12.2020 12:002 Псковский губернатор рассказал о своем самочувствии после перенесенного коронавируса 29.12.2020 11:390 Руководитель Великолукской инфекционной больницы назвала клеветой слухи об отсутствии лекарств
 
 
 
Самое популярное 26.12.2020 00:2930 В Пскове снаряд после непроизвольного выстрела из пушки попал в торговый центр 26.12.2020 18:0115 100 псковских миллионеров. Допрыгнуть до девятизначных 23.12.2020 22:0812 О переносе выходного дня с 26 на 31 декабря объявил губернатор Псковской области 25.12.2020 10:2519 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей-2020 23.12.2020 07:1519 За сутки коронавирус в Псковской области выявили у 442 человек
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Пиццерию «Мандолина» выдвинули на конкурс новогоднего оформления

29.12.2020 12:18|ПсковКомментариев: 0

Пиццерию «Мандолина» выдвинули на конкурс новогоднего оформления фасадов и прилегающей территории среди предпринимателей Пскова. Фудтрак оказывает услуги на территории Детского парка Пскова.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 декабря 2020 года проводят конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2021 году и Рождеству Христову среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Все заявки публикуются на сайте Псковской Ленты Новостей. Конкурс проводится среди предпринимателей, работающих на территории Пскова. 

Смотрите также
01.12.2020 10:520 С 1 декабря предприниматели Пскова могут участвовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление

В настоящее время прием заявок завершен, следующий этап - их оценка конкурсной комиссией.

Теги: #ОМСУ #новогоднее оформление
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего вы ожидаете от 2021 года?
В опросе приняло участие 354 человека
Сюжет: Конкурс новогоднее оформление для предпринимателей Пиццерию «Мандолина» выдвинули на конкурс новогоднего оформления Суд оставил в силе 100-тысячный штраф псковскому кафе за дискотеку «Шашлычный дворик № 1» принял участие в конкурсе на лучшее новогоднее украшение. ФОТО Цветочный магазин на Труда выдвинут на конкурс лучшего новогоднего оформления Фудтрак «RLB» выдвинут на новогодний конкурс для предпринимателей Единственный в Пскове каток под куполом выдвинули на новогодний конкурс «Акваполис» украсил здание каскадными гирляндами. ФОТО «Тепло домашнего очага» предложило на новогодний конкурс кафе «Моя Италия» 220 метров новогодних гирлянд украсили фасад ТК «Максимус» Павильон на улице Народной украсили и выдвинули на конкурс новогоднего оформления. ФОТО Центр «Мой бизнес» представил на новогодний конкурс «космическое» оформление «Двор Подзноева» представил фотографии на конкурс новогоднего оформления Серебряные украшения выбрал псковский магазин для участия в новогоднем конкурсе Рождественский домик представил на конкурс новогоднего оформления магазин Nordman. ФОТО Продлен срок приема заявок на конкурс лучшего новогоднего оформления для предпринимателей Кафе «Вкус и Цвет» украсило здание новогодней «бахромой» Отель «Покровский» стал участником конкурса на лучшее новогоднее оформление. ФОТО Натуральные ткани и полотна использовал магазин WoolHouse в Пскове для украшения новогодней витрины Кондитерская «Миша» в Пскове участвует в конкурсе на лучшее новогоднее оформление Ресторан Mama Roma в Пскове участвует в конкурсе на лучшее новогоднее украшение Гостиница Old Estate Hotel & SPA участвует в конкурсе на лучшее новогоднее украшение Псковская фабрика «Славянка» украсила сквер на Рижском проспекте. ФОТО Съедобное новогоднее оформление представила на конкурс псковская пряничная лавка. ФОТО Фотографиями новогоднего оформления поделилась псковская гостиница «ПушкинЪ» Псковская блинная представила «сказочный лес» на конкурс новогоднего оформления С 1 декабря предприниматели Пскова могут участвовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление Павел Волков: Участие бизнесменов в новогоднем украшении города - добрая воля Псковичи выберут магазины и организации с самым красивым новогодним оформлением
29.12.2020, 12:210 Полноценную школу спортивной гимнастики создадут в Пскове за два года 29.12.2020, 12:180 Пиццерию «Мандолина» выдвинули на конкурс новогоднего оформления 29.12.2020, 12:160 Интроскопы установлены на железнодорожном вокзале в Пскове 29.12.2020, 12:053 Кривая статистики COVID-19 в Псковской области вышла на плато — Михаил Ведерников
29.12.2020, 12:002 Псковский губернатор рассказал о своем самочувствии после перенесенного коронавируса 29.12.2020, 11:480 В России предлагают упростить процесс смены банка 29.12.2020, 11:460 Александр Козловский подведет итоги года в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 29.12.2020, 11:440 Металлический забор украли в Куньинском районе
29.12.2020, 11:390 Руководитель Великолукской инфекционной больницы назвала клеветой слухи об отсутствии лекарств 29.12.2020, 11:311 Реплика Константина Калиниченко: Декабристы 2020 года 29.12.2020, 11:260 В России расширят контроль за денежными операциями 29.12.2020, 11:200 Губернатор отметил лучших педагогических работников Псковской области
29.12.2020, 11:170 Жилой дом сгорел в Порховском районе 29.12.2020, 11:161 «Невский»: чем удивляет псковичей торговый комплекс через год после открытия 29.12.2020, 11:080 Женщина пострадала при столкновении «Опеля» с мотоблоком на трассе Новгород - Псков 29.12.2020, 11:020 Сергей Миронов призвал правительство РФ поддержать мораторий на штрафы за долги ЖКХ
29.12.2020, 10:540 «Инжир» предлагает псковичам доставку банкетных блюд 29.12.2020, 10:510 Суд отложил рассмотрение дела об отмене выборов главы Себежского района 29.12.2020, 10:350 Жительница Красногородского района получила условный срок за неуплату алиментов 29.12.2020, 10:030 Страховые пенсии псковских пенсионеров увеличатся с января 2021 года
29.12.2020, 09:502 Стало известно, сколько времени псковские работники тратят на обед 29.12.2020, 09:470 Изменен порядок приема в подразделениях МРЭО ГИБДД Псковской области 29.12.2020, 09:390 Псковского предпринимателя оштрафовали за торговлю крепким алкоголем 29.12.2020, 09:363 В 2021 году россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19
29.12.2020, 09:334 Двух утонувших рыбаков нашли в Псковской области 29.12.2020, 09:210 Девочка пострадала на пожаре в Великих Луках 29.12.2020, 09:200 Вячеслав Балыбердин: Задача банка «Открытие» - соответствовать ожиданиям клиентов 29.12.2020, 09:140 Псковский колледж искусств примет участие в праздновании 800-летия князя Александра Невского
29.12.2020, 09:023 Названы самые ожидаемые фильмы в новогодние праздники 29.12.2020, 08:540 Более половины россиян готовы сменить профессию в 2021 году 29.12.2020, 08:390 Конкурс «Мисс Россия» перенесли на весну 29.12.2020, 08:311 Россияне пока не доверяют электронным трудовым книжкам
29.12.2020, 08:230 Эксперты оценили влияние демографического спада на экономику в 2021 году 29.12.2020, 08:123 Спрос на зарубежное жилье ради гражданства вырос на 50% 29.12.2020, 08:000 Эксперт: Видеоигры способствуют улучшению эмоционального состояния 29.12.2020, 07:450 ВОЗ предупредила о новых вызовах в 2021 году из-за COVID-19
29.12.2020, 07:340 Госпрограмму развития виноделия утвердят в России 29.12.2020, 07:230 Эксперты рассказали о росте количества опасных природных явлений в 2020 году 29.12.2020, 07:150 Ученые заявили о росте развития близорукости у детей из-за дистанционного обучения 29.12.2020, 07:002 395 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки
28.12.2020, 23:050 Пассажиров просят прибывать на железнодорожный вокзал Пскова с запасом времени 28.12.2020, 22:560 В 2021 году в Псковской области продолжат повышать безопасность дорог 28.12.2020, 22:230 Сотрудники УФСИН оказали помощь бездомным собакам в Островском районе 28.12.2020, 22:072 Суд оставил в силе 100-тысячный штраф псковскому кафе за дискотеку
28.12.2020, 21:510 В Пскове выбирают подрядчика для ремонта улицы Бастионная 28.12.2020, 21:320 Водитель «Опеля» врезался в мотоблок в Порховском районе 28.12.2020, 21:105 УФСИН Москвы требует явки Навального 28.12.2020, 20:505 Пскович выдвинул 4 торговых точки на конкурс лучшего новогоднего оформления
28.12.2020, 20:276 Реплика Донецкого: Аленушка из Нововоронежа, подруга псковского Скобаря 28.12.2020, 20:121 Суд присяжных признал Шамсутдинова виновным в убийстве восьми сослуживцев 28.12.2020, 20:050 К псковской благотворительной акции присоединились музыканты из Череповца 28.12.2020, 19:450 Под музыку Рождества
28.12.2020, 19:440 Псковские волонтеры принимают участие в акции «Елка желаний» 28.12.2020, 19:330 За неделю на дорогах Псковской области ранены 12 человек и 1 погиб 28.12.2020, 19:043 Псковский завод «Титан-Полимер» увеличит зарплаты после запуска производства 28.12.2020, 18:533 «Шашлычный дворик № 1» принял участие в конкурсе на лучшее новогоднее украшение. ФОТО
28.12.2020, 18:390 Ликвидированы два боевика, напавшие на полицейских в Грозном 28.12.2020, 18:231 Поставка бесплатных горячих обедов началась в медучреждения Псковской области 28.12.2020, 18:170 Снегурочки на лимузине приехали накануне Нового года в великолукскую школу 28.12.2020, 18:112 Александр Котов исключил внешнее управление Псковской областью
28.12.2020, 18:016 Герман Петрушко: Я благодарен псковичам, что приняли наше не совсем обычное для региона предприятие 28.12.2020, 17:560 Более 750 подарков вручит Псковская гордума детям в канун Нового года 28.12.2020, 17:530 Акция «Студенческий десант» пройдет в Псковской области 28.12.2020, 17:385 Голикова: 80% бедных в РФ — это семьи с детьми
28.12.2020, 17:290 Свежую выпечку к Новому году получил персонал псковской инфекционной больницы  28.12.2020, 17:202 Школам рекомендуют не задавать ученикам домашнее задание на новогодние каникулы 28.12.2020, 17:182 Александр Котов дал рекомендации «Псковпассажиравтотрансу» 28.12.2020, 17:070 Гендиректор псковского завода «Титан-Полимер» смотрит в будущее с оптимизмом
28.12.2020, 16:5616 Сразу два псковских журналиста попали в список иностранных агентов 28.12.2020, 16:500 Стал известен график работы «ПИК60» в Пскове в новогодние праздники 28.12.2020, 16:420 «Волонтеры Морозы» появились в Псковской области 28.12.2020, 16:400 Учения с боевой стрельбой начнутся в Стругокрасненском районе 1 января
28.12.2020, 16:324 Александр Котов: Бюджет - не священная корова 28.12.2020, 16:251 Лучших медиков наградили в Псковской области 28.12.2020, 16:060 Герман Петрушко: Завод «Титан-Полимер» не намерен сворачивать с курса на социальную политику 28.12.2020, 16:040 «Горячее сердце» получил пскович из рук губернатора
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.