Общество

Коркой льда покрылись провода в южных районах Псковской области. ФОТО

Коркой льда покрылись провода ЛЭП в южных районах Псковской области. «В регионе – погодная аномалия», - сообщает телеграм-канал «Россети Северо-Запад».

«Сегодня вслед за обильными снегопадами в юго-восточной части Псковской области прошел ледяной дождь. 85 бригад энергетиков продолжают работать в режиме повышенной готовности. ❗️Опасность ледяного дождя сохраняется на ближайшие дни, пока температура в регионе колеблется около нуля градусов», - говорится в сообщении.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.