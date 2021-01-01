Общество

Андрей Аленичев: Спортсмены очень ждут открытия стадиона «Машиностроитель»

Спортсмены очень ждут открытия стадиона «Машиностроитель» в Пскове. Об этом сообщил директор спортивной детско-юношеской школы «Стрела», президент Федерации футбола города Пскова, мастер спорта России Андрей Аленичев в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Что касается футбола, стадион "Машиностроитель" скоро откроется – это большой плюс для футбола в городе», - сказал он. Андрей Аленичев ожидает, что на стадионе будет проводится много соревнований.

Также он выразил надежду, что пандемия коронавируса закончится как можно быстрее, чтобы дети поехали на соревнования.