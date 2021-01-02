Общество

Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

Инфекционист Евгений Тимаков предупредил россиян о противопоказаниях для прививки от коронавирусной инфекции.

В частности, во время вакцинации от COVID-19 у пациента не должно быть симптомов респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и обострений хронических заболеваний.

«У человека не должно быть никаких проявлений ОРВИ: насморка, кашля, температуры, недомогания», — подчеркнул Евгений Тимаков в беседе с РБК.

Специалист призвал не злоупотреблять алкоголем за три дня до и после ввода вакцины в организм — допустимо «выпить пару бокалов». При этом следует быть осторожным с тяжелой пищей и фастфудом, а также психологически подготовиться к прививке.

«Если пациент сильно переживает, у него может подняться давление. Во время прививки, естественно, происходит выброс адреналина и гормонов стресса, это дополнительно влияет на сосуды. В итоге у человека может закружиться голова и он может потерять сознание», — пояснил врач.

Инфекционист советует за день до прививки и через день после принять антигистаминные препараты людям, которые предрасположены к аллергическим реакциям. Склонным к повышению температуры можно на ночь после вакцинации принять таблетку парацетамола.

Кроме того, на несколько недель до инъекции рекомендуется по возможности ограничить контакты, чтобы не заразиться коронавирусом, пока формируется иммунитет.

Как отмечает РИА Новости, гражданская вакцинация от COVID-19 началась в России в декабре. Пока доступна одна вакцина — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Разрабатываются и другие вакцины: «ЭпиВакКорона», созданная новосибирским центром «Вектор», сейчас проходит пострегистрационные испытания, а препарат Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН может получить регистрацию в феврале.