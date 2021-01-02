Общество

Энергетики восстановили электроснабжение 80% населенных пунктов после ледяного дождя и снегопада

«Россети Северо-Запад» восстановили электроснабжение 80% населенных пунктов в Псковской области после ледяного дождя и сильного снегопада. За сутки энергетики подключили 812 поселений, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

В пострадавшие от стихии районы направлено 18 дополнительных бригад. Всего электроснабжение восстанавливает 128 мобильных подразделений в составе 615 человек.

Накануне «Россети Северо-Запад» восстановили системообразующую сеть 35-110 кВ. Специалисты продолжают круглосуточно работать на распределительных линиях 6-10 кВ.

«Восстановление электроснабжения не останавливается ни на минуту. Для ликвидации последствий аномальных осадков мобилизованы все силы и средства», - отметили в компании «Россети Северо-Запад».

Для временного подключения потребителей задействовано 83 дизельных генератора общей мощностью 3,9 МВт.

В Псковском филиале сохраняется особый режим работы.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф