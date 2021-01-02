Общество

Когда по прогнозам нормализуется ситуация с электроснабжением, сообщил псковский губернатор

Губернатор Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с электроснабжением в населенных пунктах Псковской области и ликвидацией последствий аномальных осадков.

«Ледяной дождь и сильный снегопад оставили без электроснабжения сотни населенных пунктов Псковской области. Энергетики говорят, что в некоторых местах аномальные осадки не выдерживают даже новые опоры», - сообщил глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

Он отметил, что экстренные службы, Россети и МЧС, круглосуточно работают над устранением последствий непогоды.

«В регионе одновременно с нашими бригадами действуют сотрудники МРСК Центра, МОЭСК, Ленэнерго, Новгородского, Архангельского, Карельского, Мурманского филиалов МРСК.

На региональном Оперштабе по обеспечению безопасности электроснабжения приняли следующие решения:

– В Островский, Себежский и Струго-Красненский районы сегодня будут поставлены дизельные генераторы;

– Бригады МРСК усилят еще 200 специалистов из других регионов. Дополнительно 5 бригад МЧС выйдут на расчистку трасс и валку деревьев;

– К месту прорыва линий электропередач расчищаются дороги от снега.

По текущим прогнозам, через сутки ситуация должна нормализоваться.

Смотрите также Энергетики восстановили электроснабжение 80% населенных пунктов после ледяного дождя и снегопада

Если вас затронуло отключение, оставляйте заявку по номеру 8-800-220-0-220, на портале светлаястрана.рф или по телефону единых диспетчерских служб (выкладывал ранее).

Все обращения в Инстаграм, также отрабатываются», - заключил губернатор Псковской области.