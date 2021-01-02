Общество

Псковский губернатор доложил президенту о ситуации с восстановлением электроснабжения в регионе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в воскресенье, 3 января, доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с восстановлением электроснабжения в населенных пунктах региона. Массовые отключения электричества произошли накануне из-за аномального выпадения осадков в виде ледяного дождя и мокрого снега, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В первую очередь Михаил Ведерников положительно оценил слаженную работу всех оперативных служб, в частности, сотрудников Главного управления МЧС России по Псковской области. Также Михаил Ведерников отметил энергетиков, которые в круглосуточном режиме проводили аварийно-восстановительные работы. На помощь Псковскому филиалу «Россети Северо-Запад» дополнительно прибыли специалисты из соседних регионов страны. Всего в Псковской области действуют более 140 мобильных бригад.

Все социально значимые объекты были обеспечены электроэнергией. В рамках экстренного заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, которое состоялось вечером 2 января, принимались точечные решения о переброске дизельных генераторов в муниципалитеты региона.

Как сообщает пресс-служба Кремля, из-за последствий ледяного дождя без электроэнергии осталось более 20 тысяч человек, в настоящее время без электроэнергии остаются около 6 тысяч человек. Окончательно последствия непогоды будут устранены к вечеру завтрашнего дня.

Дополнительно Михаил Ведерников доложил, что для окончательного устранения последствий непогоды в Псковской области необходимо еще около суток. В настоящее время электроснабжение восстановлено более чем в 800 населенных пунктах региона, при этом сохраняется значительная положительная динамика. Энергетики восстановили основную линию и продолжают работы на распределительных линиях 6–10 кВ. Полностью восстановить электроснабжение в южных и восточных районах области планируется до конца дня 3 января. Высвободившиеся бригады будут переброшены на усиление группировки, ликвидирующей последствия стихии в северных и западных районах области.

Напомним, глава региона ранее взял ситуацию с восстановлением электроснабжения в населенных пунктах Псковской области на личный контроль. Обращения граждан по поводу отсутствия электроэнергии принимаются как по традиционным каналам, так и в социальных сетях на официальных страницах региональной администрации и профильных комитетов.