Общество

Пункты вакцинации от COVID-19 будут развернуты в каждом медучреждении Псковской области

Прививочные пункты в рамках вакцинации от COVID-19 будут развернуты в каждом медучреждении Псковской области. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на селекторном совещании с медицинскими работниками 14 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы будем открывать прививочные пункты в каждой медицинской организации, - заявила она. - Нужно поставить холодильное оборудование, мы к этому привязаны. Уже ждем 10 единиц оборудования».

По ее словам, всего за период новогодних праздников в диспетчерскую службу станции скорой помощи поступило 9 470 обращений. Нагрузка на одну бригаду составила 12,5 вызовов в сутки.

Коечный фонд в настоящее время составляет 1212 коек. Марина Гаращенко отметила, что госпитализированы 753 человека (из них 336 с коронавирусом), 434 пациента находятся на кислородной поддержке (из них 241 с коронавирусом). Больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, нет.