Общество

Более двух центнеров корма для кошек не довезли из Белоруссии до Пскова

Более двух центнеров корма для кошек «развернули» сотрудники Россельхознадзора на российско-белорусской границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Партия корма (250 кг) перевозилась в автомобиле из Республики Беларусь в Псков в адрес индивидуального предпринимателя.

Во время контроля было установлено, что товар, произведенный, согласно маркировочным этикеткам, предприятиями России и Франции, перемещался без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность и происхождение продукции.

Перемещение более двух центнеров сухого корма для кошек по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза.