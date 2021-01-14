Общество

В Великих Луках прививают от COVID-19

В Псковской области дан старт началу массовой прививочной кампании от новой коронавирусной инфекции. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в четверг, 14 января, на встрече с представителями медицинского сообщества области.



В настоящее время в регионе работают 8 прививочных пунктов: два в Пскове, по одному – в Великих Луках, Бежаницах, Невеле, Острове, Порхове и Себеже. В течение 10 дней этот перечень дополнят медучреждения в Печорах, Опочке, Гдове, Дедовичах, Стругах Красных и Пушгорах. Кроме того, прорабатываются вопросы организации передвижных прививочных комплексов для осуществления вакцинации маломобильных групп граждан. Массово вакцинируют и военнослужащих в дивизии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих лук, вакцинация в городе проходит в поликлинике № 1. Используют вакцину «Гам-Ковид-Вак», которая колется в два этапа с интервалом в 21 день. В первую очередь прививаются медики, учителя и социальные работники.

Вакцина «Гам-Ковид-Вак» хранится в холодильной камере. Прививают по предварительной записи.



«Изначально, конечно, как и у любого человека, сомнения были. Но, взвесив все положительные и отрицательные стороны, пришли к выводу, что привиться нужно. Мы же с детства все прививаемся», – делится впечатлениями Оксана Бутенина, учитель начальных классов.

Все желающие сделать прививку от коронавируса проходят предварительное обследование: мазок на COVID-19, тест на антитела, кроме того, и перед первой, и перед второй дозой вакцины обязательно проводится осмотр врачом-терапевтом.

Повышенная температура, признаки ОРВИ, кашель, насморк, боли в горле. Это является противопоказаниями к вакцинированию.

Кроме того, как рассказала Виктория Сафонова, врач-терапевт поликлиники № 1, для людей, у которых имеются антитела, проведение прививки невозможно. Как пояснила врач, нужно дождаться того момента, когда антитела, скажем так, «улетучатся из организма».