Общество

Про культуру осознанного потребления вещей рассказали сотрудникам завода «Титан-Полимер»

В рамках реализации федерального проекта «Экосуббота» член экспертного совета российского экологического движения (РЭД) Сергей Елизаров встретился с коллективом завода «Титан-Полимер». Он рассказал сотрудникам предприятия про культуру осознанного потребления вещей, экологические привычки и поделился личным опытом участия в экочеллендже «Ноль отходов по-псковски», рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

В завершение встречи работникам завода «Титан-Полимер» вручили экологичные подарки: натуральные джутовые сумки и многоразовые кофейные стаканы.

Напомним, что в октябре прошлого года Группа компаний «Титан» запустила новый корпоративный проект «Экосуббота с Титаном». В реализацию корпоративного проекта вовлечены сотрудники и партнеры компании.

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Среди участников проекта есть сотрудники завода «Титан-Полимер», которые уже сейчас активно внедряют экопривычки в свою жизнь, мотивируют свой круг общения на осознанный подход к потреблению.