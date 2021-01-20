Общество

Вакцинация от COVID-19 идет в районах Псковской области

Вакцинация населения от коронавирусной инфекции идет в районах Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в медучреждениях. Всего в регион поступило 3072 вакцины от COVID-19. До конца февраля ожидается поступление еще 28 тысяч доз.

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Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Сделать прививку можно в трех подразделениях Псковской городской поликлиники, в поликлинике Псковской межрайонной больницы, великолукской поликлинике №1, а также в Бежаницах, Невеле, Острове, Порхове и Себеже. Для этого нужно предварительно записаться на прием в поликлинике по месту жительства. При посещении врача нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Вакцинация проводится, если в день прививки и за 14 дней до нее у пациента не наблюдалось признаков ОРВИ, а также если ранее не был диагностирован COVID-19.

В поликлинику города Острова поступило 103 дозы «Гам-ковид-вак» (или «Спутник V»). Один флакон препарата рассчитан на 5 человек. За прошедшие дни прививку сделали 40 человек старше 18 лет, уточнили в медучреждении.

Бежаницкая поликлиника получила 90 доз препарата и уже привила 20 человек.

В поликлинику Невеля было передано 145 доз, часть из них уже получили 24 человека в возрасте от 30 до 60 лет.

В порховскую поликлинику доставлено 85 доз «Спутника V». О количестве вакцинированных граждан в учреждении не сообщили. Данные о ходе вакцинации в Себеже, Пскове, Псковском районе и Великих Луках в поликлиниках не предоставили.

Напомним, в первую очередь прививаться рекомендовано людям из зоны риска – медицинским и социальным работникам, учителям, а также носителям хронических легочных и сердечных заболеваний.