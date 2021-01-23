Общество

Снежного быка обсуждают в соцсетях псковичи

Великолучанин слепил из снега фигуру быка, символа 2021 года и собрал сотню восторженных комментариев в социальных сетях.

Фото: группа «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Пользователи соцсети «ВКонтакте» хвалят автора за работу и желают ему дальнейших творческих успехов. «Шедеврально», «здорово», «очень красиво», «чудесно», «прелесть», «круто» - оценили они снежную скульптуру.

Фото: группа «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте»

«Покрыть золотой краской из баллончика - и золотой телец!» - заметила одна из участниц сообщества «Инцидент Псков». «Здорово. Подсветочку ему бы, и супер», - добавила другая.