Общество

Более 700 жителей Псковской области привились от COVID-19

С начала массовой вакцинации в Псковской области от коронавируса привился 701 человек (по данным на вечер 21 января). Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила заместитель начальника отдела проектной деятельности и информационной политики регионального комитета по здравоохранению Мария Лукшайтис.

Двумя компонентами вакцины привились 175 жителей региона. Мария Лукшайтис напомнила, что на сегодняшний момент в Псковскую область несколькими партиями поступило 3042 дозы вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V»).

Сейчас в регионе развернули 10 пунктов вакцинации: три из них в Пскове (подразделения поликлиники) и по одному в районах (Великие Луки, Бежаницы, Невель, Остров, Порхов, Себеж и Псковский район). Планируется открытие еще десяти пунктов вакцинации. Как отметила гость эфира, они будут открыты в Локне, Гдове, Дедовичах, Опочке, Пыталово, Палкино, Печорах, Дно, Пушкинских Горах и в Стругах Красных.

«В эти районы в ближайшее время будет поставлено холодильное оборудование. По мере поступления вакцины мы сможем открыть пункты вакцинации во всех районах», - отметила Мария Лукшайтис.

Следующая поставка вакцины ожидается в конце января - начале февраля. «Еще 25 тысяч доз вакцины, которые будут распределены по районам», - уточнила она.

Мария Лукшайтис рассказала, что приоритетных категорий граждан для вакцинации нет, поскольку она носит массовых характер. Очереди на вакцинацию отсутствуют, добавила она.