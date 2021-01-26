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Общество

Михаил Ведерников: Статистика последних дней говорит о том, что принятые решения были верными

26.01.2021 13:20|ПсковКомментариев: 0

Статистика последних дней по заболеваемости коронавирусом говорит о том, что принятые решения были верными, сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Не хотелось бы начинать со слов известной песни Семена Слепакова про тяжелый год, тем не менее год был действительно сложным, наполненным множеством вызовов, год непредсказуемый. По отдельным направлениям приходилось принимать решение впервые, не имея опыта и не имея возможности посмотреть на опыт других. Тем не менее, считаю, мы справились с вызовами», - отметил губернатор и поблагодарил жителей области. «Без них мы не прошли бы этот тяжелый период. Спасибо за терпение, доверие и соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора», - обратился он к жителям региона.

В целом, по мнению Михаила Ведерникова, статистика последних дней свидетельствует о том, что принятые решения были верными. «Мы очень внимательно и активно продолжаем работать с экспертами и в какой-то мере сами ими стали, внимательно смотрели на опыт других регионов. были в постоянном взаимодействии с медперсоналом, - сказал губернатор. - Самое главное — мы абсолютно открыты перед жителями области. Много разговоров было про статистику, но я изначально выбрал формат открытости. Это наша общая беда, и, только честно работая, честно общаясь с жителями области, глубоко погрузившись в проблематику, можно справиться с проблемами. Считаю, в целом нам это удалось».

Теги: #губернатор #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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