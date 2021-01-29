Общество

В стельку трезвые

Любопытный казус случился в Пскове. В те же дни, когда Госдума разрешила восстановить работу вытрезвителей, псковские депутаты отдали людям искусства под склады и мастерские помещение, в котором раньше как раз и хотели открыть «приют для опьяненных».

Фото Вадима Боченкова.

В октябре Псковская Лента Новостей подробно освещала проблему отсутствия вытрезвителей. В Псковской области, как и по всей стране, их закрыли десять лет назад в ходе реформы милиции. На момент выхода публикации Госдума готовилась принять поправки, которые, во-первых, дадут возможность снова открыть эти крайне важные учреждения, во-вторых, позволят полиции доставлять туда перебравших спиртного.

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И вот 22 декабря поправки Госдумой приняты. 29 января законы подписаны президентом. Аккурат между двумя этими событиями, 25 декабря, Псковская городская Дума собралась на сессию. Депутаты приняли решение передать Дому офицеров в оперативное управление помещения на ул. Советской Армии, 51а. Те самые, где совсем недавно хотели открывать вытрезвитель. В 2017 году помещения, вроде бы, отремонтировали на 8 млн рублей. Потом выяснилось, что нет ни денег на содержание учреждения (по приблизительным оценкам требовалось 10 млн рублей в год), ни полномочий его открывать.

Директор Дома офицеров Александр Царкозенко говорит, что на баланс пока новые владения не принял. Комплекс, где, в том числе, есть ангар, гаражи, недостроенное здание, планируют использовать под мастерские и склады.

«Нам нужны не именно эти помещения, а вообще дополнительное место, - поясняет Александр Царкозенко. - То, что стояло пустым и приходило в негодность, теперь можно использовать для дела. Мы учреждение культуры, проводим концерты, спектакли, выставки, участвуем в городских праздниках. Делаем много декораций, а хранить их негде. Также у нас есть палатки для звукооператоров, оборудование. Что-то находится на ответственном хранении у сотрудников. В нашем основном здании на улице Комдива Кирсанова нет даже подвала, поэтому несколько помещений заняты под склад, забиты полностью, а там мы могли бы проводить занятия».

За Дом офицеров в этой связи можно только порадоваться. Тем более, что перспективы открытия вытрезвителей в Псковской области все еще туманны, несмотря на решения Госдумы.

В качестве функции вытрезвителей на федеральном уровне теперь прописано «оказание помощи». Предполагается, что такие учреждения могут быть как бюджетными, так и основанными на принципах государственно-частного и муниципально-частного партнерства. И за пребывание в них с «клиентов» могут брать деньги. Создание организаций лежит на регионах, а вот правила оказания услуг еще предстоит принять правительству. В том числе, решить, какой может быть предельная плата за «постой».

С тем, что в Пскове вытрезвитель необходим, городские власти согласны.

«Вопрос необходимости открытия специализированного учреждения для оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке на территории муниципального образования «Город Псков» считаю целесообразным», - написал в ответе на запрос ПЛН глава администрации муниципалитета Александр Братчиков.

Он справедливо напоминает, что вопросы оказания первичной медико-санитарной помощи лежат на областных властях.

«И с учетом того, что лица, находящиеся в общественных местах в состоянии опьянения - это в большинстве случаев граждане с низкой социальной ответственностью и граждане без определенного места жительства, решение об открытии медицинского вытрезвителя в городе Пскове должно рассматриваться на уровне комитета по здравоохранению и комитета социальной защиты Псковской области», - отмечает градоначальник.

Ничего внятного по поводу открытия вытрезвителей областные чиновники пока сказать не могут.

«Сроки открытия не установлены, - пришел в редакцию ответ от руководителя облздрава Марины Гаращенко, - поскольку не решены вопросы статуса специализированной организации по вытрезвлению как на федеральном уровне, так и на региональном, а также вопросы финансового обеспечения деятельности такой организации. Федеральное законодательство пока никак не регулирует вопрос взимания платы за вытрезвление граждан».

Неизвестно и то, пригодилось ли бы по прошлому назначению помещение на улице Советской Армии - требования к современным вытрезвителям правительство также пока не обнародовало.

Не секрет, что все десять лет, пока вытрезвители закрыты, чрезмерно принявшие на грудь оказывались в приемных покоях больниц. Мягко говоря, там они мешают и медикам, и пациентам. Однако статистикой по количеству таких здоровых больных облздрав не располагает, как и информацией о том, часто ли приходится медикам вызывать полицию для усмирения пропойц.

А Псковская область закладывает за воротник с каждым годом все активнее. Общественная организация «Трезвая Россия» ежегодно составляет рейтинг трезвости регионов. Если в 2015 году Псковщина находилась в этом списке на 48 месте, то по итогам 2020-го опустилась на 72-е. Составители рейтинга используют данные Росстата, Росалкогольрегулирования, Минздрава, МВД, Центральной базы статистических данных, Единой межведомственной информационно–статистической системы. Пока еще мы не в десятке самых пьющих, но уже близки к тому.

Приходивший на этой неделе на радиостанцию «Эхо Москвы» в Пскове губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире поставил нелицеприятную оценку системе регионального здравоохранения, назвав ее одной из самых проблемных в стране.

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Он выразил благодарность Марине Гаращенко за взваленную ношу: «Хозяйство досталось тяжелое». Что ж, кто бы спорил. За один день вылечить недомогавшую годами псковскую медицину, действительно, сложно. Правда и то, что тема вытрезвителей станет возможностью показать организаторские таланты в самостоятельном создании с нуля нового учреждения.

Юлия Магера