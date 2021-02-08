Общество

Псковские инфекционисты объяснили случаи заражения COVID-19 после прививки

Случаи заражения коронавирусом первично привитых людей объяснили в Псковской областной инфекционной больнице. Информация размещена в инстаграм-аккаунте медучреждения.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«После первого компонента заболевание возможно. На момент вакцинации пациент может быть в инкубации. И, конечно, инфицирование может произойти в тот момент, пока еще не сформирован иммунитет. Ведь на это нужно время», - отметили врачи.

Всемирная организация здравоохранения говорит, что можно возобновлять вакцинацию через три месяца после выздоровления. В отечественных рекомендациях указан срок в 6 месяцев, добавили инфекционисты.