Общество

Более 300 псковичей записались на прививку от COVID-19 через портал госуслуг

Более 300 жителей псковского региона записались на прививку от COVID-19 через портал госуслуг. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Напомним, возможность онлайн записаться на вакцинацию от COVID-19 на портале gosuslugi.ru появилась с 31 января.

«Хотим обратить ваше внимание: если вы записались на прививку через gosuslugi.ru, но понимаете, что у вас не получится по каким-то причинам прийти – вы самостоятельно можете отменить свою запись. Тем самым вы облегчите работу медицинским сотрудникам и своевременно освободите место для другого человека, у кого есть возможность в назначенный день попасть на прививку», - говорится в сообщении.

Напомним, также записаться на вакцинацию можно по короткому телефону горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции - 122.