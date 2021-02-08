Общество

Названы условия вакцинации от коронавируса в псковских частных медцентрах

Названы несколько условий, при которых псковские частные медицинские центры смогут проводить вакцинацию от коронавируса. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на пресс-конференции 9 февраля заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Надежда Рагозина рассказала, что сейчас можно привиться от COVID-19 только в государственных учреждениях.

«Вакцинирование в частных клиниках возможно. Для этого у клиники должна быть лицензия на вакцинирование, морозильное оборудование, доступ к федеральному реестру вакцинирования и гарантия, что вакцинация может быть бесплатной», - пояснила Надежда Рагозина.

Пока обращений за вакциной от COVID от частных медцентров в комитет не поступало, добавила она.