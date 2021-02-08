Общество

Около 250 прививок от COVID-19 в день делают в Порхове

В Порховской межрайонной больнице делают порядка 250 прививок от коронавируса в день. Об этом заявила руководитель муниципалитета Ольга Иванова на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым 9 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Ольга Иванова рассказала, что в районе активно ведется прививочная кампания от COVID-19. «В первую очередь, работаем с предприятиями, - отметила она. - В последнее время начали также работать по записи. Люди видят, что работники предприятий прививаются и также изъявляют желание”. По ее словам, медики организуют «зеленые коридоры» для организаций по субботам и воскресеньям, что позволяет проводить вакцинацию более оперативно.

В настоящее время 49 зараженных коронавирусом находится на амбулаторном лечении, уточнила Ольга Иванова. Активных очагов заболеваемости, закрытых на карантин классов в районе нет, школы работают в штатном режиме.