Общество

На оснащение детсада на Алехина из бюджета Пскова выделят 4 млн рублей

Изменения в бюджет Пскова на текущий год внесли депутаты городской Думы на сессии 12 февраля. С основным докладом выступила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В частности, увеличиваются бюджетные ассигнования детскому саду №6 на оснащение вновь открываемого дошкольного учреждения на улице Алехина, 22 (4 млн рублей) и на устройство, техобслуживание и реконструкцию светофорных объектов (около 10 млн рублей).

Кроме того, выделено 1,6 млн рублей на погашение задолженности перед подрядчиком, который выполнил работы по благоустройству территории у памятного знака академику Исааку Кикоину.

Также на сессии депутаты одобрили крупную сделку, связанную с осуществлением хозяйственной деятельности муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» на 2021 год.