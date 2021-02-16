Общество

Коллектив Псковского облсовпрофа сдал тесты на антитела

Коллектив псковского профобъединения в лаборатории железнодорожной поликлиники сдал анализы на антитела коронавирусной инфекции. В случае их отсутствия в организме сотрудники смогут пройти последующую добровольную вакцинацию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

«Вакцинация необходима, прежде всего, для создания коллективного иммунитета. Тогда общество будет достаточно защищенным от распространения инфекции. Для этого иммунная прослойка (количество защищенных иммунитетом людей) должна быть примерно 60%. Чем ближе к 60-процентной иммунной прослойке – тем меньше распространение инфекции, нет групповых заболеваний и осложнений», - пояснили в облсовпрофе.

По мнению председателя областного совета профсоюзов Игоря Иванова, каждый гражданин страны должен осознавать важность вакцинации. От этого зависит не только личное здоровье, но и здоровье окружающих – родных, близких, коллег по работе. «Наш коллектив осознанно пошел на этот шаг. Мы провели опрос сотрудников, подали списки и теперь готовимся к вакцинации. Социальная ответственность профсоюзов выражается в том числе и в такой заботе о трудовых коллективах», – подчеркнул Игорь Иванов.