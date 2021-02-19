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Общество

Победить COVID-19: псковские предприятия активно участвуют в массовой вакцинации

19.02.2021 17:18|ПсковКомментариев: 0

Уже больше четырех недель в Псковской области идет масштабная кампания по вакцинации населения от COVID-19. Предприятия не вправе заставлять сотрудников вакцинироваться от коронавируса, но могут создать все условия для того, чтобы такую прививку можно было сделать быстро и удобно. Редакция Псковской Ленты Новостей выяснила, как псковские компании справляются с этой задачей.

 

Каждый решает сам

Первую вакцину от коронавируса - «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, - Минздрав России зарегистрировал в августе прошлого года, а в начале сентября специалисты приступили к ее испытаниям. Массовая вакцинация населения от коронавируса в России началась с 18 января текущего года. По последним данным в стране произведено почти девять миллионов доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

Задачи стопроцентно вакцинировать население нет. К тому же прививки от COVID-19 не делают людям, которые уже переболели, по медицинским противопоказаниям и лицам до 18 лет. Остальные сами решают, хотят они обезопасить себя и своих близких или нет. Медики отмечают, что ажиотажного спроса на антиковидные прививки в Псковской области нет, но в целом темпами вакцинации довольны.

«Спрос ажиотажным я бы не назвала, но охотно прививаются», - сказала зампредседателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина на недавнем оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Записаться на вакцинацию можно лично в поликлинике, по звонку в регистратуру, в колл-центр или на единую линию 122, а удобнее всего - записаться в «лист ожидания» на сайте госуслуг. Впрочем, многие псковские предприятия договорились с медицинскими организациями о выездном вакцинировании. Никуда не нужно идти или кому-то звонить, ведь прививку можно получить в стенах свой организации.

Великолукский темп

На том же заседании оперативного штаба представитель Великолукского мясокомбината рассказала, что на базе медицинского пункта предприятия организована максимально комфортная процедура вакцинация работников в тесном сотрудничестве с местной больницей. Кроме того, на комбинате проводится разъяснительная работа по вопросу необходимости и пользы данной процедуры для населения.

Искать время на поход в поликлинику не нужно - выездные бригады медиков работают на Великолукском мясокомбинате с конца января, как только президент страны объявил массовую вакцинацию от коронавируса. Получение вакцины на предприятии ничем не отличается от процедуры в кабинетах медучреждений. Медпункт оборудован всем необходимым, все правила строго соблюдаются.

Прививку получили уже свыше 300 сотрудников предприятия. Силами медработников комбината ведется мониторинг состояния людей, которые получили первый компонент данной вакцины. Ухудшения состояния не наблюдается.

Такие рекорды не удивительны, в первую волну пандемии на предприятии был зарегистрирован крупный очаг заражения COVID-19. При этом производство нельзя ни на минуту - Великолукский мясокомбинат работает по непрерывному циклу. Здесь понимают, чем больше людей привьется, тем быстрее уйдет пандемия.


Фото: Луки.ру

Оживленно и в медпункте еще одного великолукского предприятия - завода «ЗЭТО». Получить профилактическую прививку может любой сотрудник по предварительной записи. Сначала врач проводит обязательный первичный осмотр пациентов, решивших вакцинироваться: измеряются давление, пульс, уровень кислорода в крови, проводится опрос на наличие аллергии и медицинских противопоказаний.

Каждый вакцинированный по окончании процедуры в течение получаса находится под наблюдением медиков, а затем получает подробную инструкцию о действиях в случае возникновения каких-либо изменений в самочувствии.

Пока на предприятии проходит первый этап вакцинации. Через 3 недели, последует вторая прививка. Работников предупреждают, что в течение этих 21 дней необходимо соблюдать все меры эпидемиологической безопасности - носить маски, тщательно обрабатывать руки и рабочие поверхности дезинфицирующими средствами, потому что вероятность заражения еще сохраняется. Если после вакцины появляются легкие недомогания или, например, немного повышается температура, то рекомендуют принять парацетамол и отдохнуть. Если негативные эффекты продержатся больше двух-трех дней, то уже следует обратиться к врачу.

Псковичи не отстают

Позитивно встретили начало массовой вакцинации и владельцы псковских крупных предприятий. Так, по словам генерального директора холдинга «NPN» Игоря Савицкого, трудовой коллектив «ПЗМП» стал одним из пионеров коллективной вакцинации: еще никто и не задумывался о прививках, а они уже звонили в администрацию, чтобы выяснить, кто отвечает за вакцинацию от COVID-19 в регионе, даже планировали за свои деньги приобрести вакцину для сотрудников.

Якорный резидент особой экономической зоны «Моглино» - псковский завод «Титан-Полимер» - о вакцинации сотрудников предприятия договорился с Псковской районной поликлиникой. 28 работников уже получили вторую дозу вакцины, еще четверо - пока привились только первым компонентом. На заводе постоянно появляются новые желающие привиться, поэтому чуть позже на предприятие вновь пригласят медиков.

«Для удобства сотрудников мы организовали вакцинацию наших сотрудников прямо в нашем офисе - на площадке ОЭЗ «Моглино». Спасибо медикам районной поликлиники за то, что оперативно откликнулись на наш запрос и приехали в удобное для работников время. Врачи провели все необходимые подготовительные мероприятия перед прививкой, а после вакцинации внимательно следили за состоянием здоровья вакцинированных, звонили, узнавали о самочувствии. Хочу отдельно поблагодарить наших сотрудников, которые уже получили вакцину или еще только готовятся привиться. Все мы понимаем, как важно позаботиться не только о своем здоровье, но и о безопасности своих близких и коллег. Благодаря вакцинации у нас выработается коллективный иммунитет, и эпидемия коронавируса уже не сможет негативно влиять ни на нашу жизнь, ни на экономику региона и его развитие», - поделился генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Любопытно, что в числе первых вакцинированных оказались… немцы. Дело в том, что сейчас на площадке «Титан-Полимера» работают немецкие специалисты, которые занимаются монтажом высокотехнологичного оборудования. Впрочем, и псковичи не отстают. Тем более, что в офисе предприятия вакцину могут получить не только сотрудники завода, но и члены их семей.

Каждому работнику прислали ссылку на дневник наблюдений на сайте Госуслуг для внесения сведений о состоянии здоровья. Впрочем, для многих прививка от коронавируса прошла совершенно незаметно. Лишь немногие после первой вакцинации пожаловались на легкий озноб и небольшое повышение температуры, которые исчезли буквально за день или два. А после второй прививки не было даже краткосрочных симптомов недомогания.

«Прививка перенеслась очень легко. В течение трех дней на госуслуги пришел сертификат о вакцинации от коронавируса.  Все прошло организованно и спокойно», - рассказала специалист по подбору персонала завода «Титан-Полимер» Ирина Большакова.

«Каждый ответственный человек должен заботится о своем здоровье, о здоровье своих родных и близких и о здоровье окружающих. Конечно прививку нужно делать обязательно. Наш коллектив почти весь прошел два этапа вакцинирования. «Титан-Полимер» всем желает крепкого здоровья!» - добавила ведущий экономист предприятия Алина Цыкунова.

Своим опытом поделился с нами и директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин. Его мнение тем интереснее, что в прошлом он - врач-эпидемиолог. Разумеется, к прививкам он относится положительно, более того - всегда проводит соответствующую агитацию в трудовом коллективе. «Раньше мы всегда прививались против гриппа, - рассказывает Юрий Сорокин, - теперь - от коронавируса. На прошлой неделе мы начали вакцинацию, я думаю, в феврале, еще часть коллектива привьется. Работу ведем, объясняем людям, что это нужно, прививаться необходимо, и это, надеюсь, окажет реальную помощь в профилактике коронавирусной инфекции».

Руководитель одного из крупнейших псковских предприятий честно замечает, что не все сотрудники активно участвуют в прививочном процессе. «Как всегда, люди боятся заболеть, - объясняет он. - Эти страхи мешают, конечно. Но когда прививались к гриппу, желающих было 5-7%, от коронавируса хочет поставить вакцину больший процент людей».

При этом, как подчеркивает, Юрий Сорокин, на «Псков-Полимере» все делают по уму: сначала делают анализ крови за счет средств организации. «Смотрим, есть ли антитела, какой титр, - говорит он. - Если врачи говорят, что с этим титром антител можно повременить делать прививку, так и делаем. А если титр слабый, маленький и есть вакцина, которую можно использовать для наших сотрудников, я предлагаю всем делать».

По вакцинам на предприятии договариваются централизованно с районной поликлиникой. В настоящий момент вакцинация сотрудников продолжается. Прививку уже сделали две группы сотрудников. Причем первая группа полностью закончила этот процесс, получив вторую (завершающую) дозу вакцины.

На швейной фабрике «Славянка» пока привилось не так много сотрудников, но условия для массовой вакцинации уже созданы. Как пояснила руководитель предприятия Елена Косенкова, на предприятии коронавирусом переболело достаточно большое количество сотрудников - пока у них есть антитела, они не спешат прививаться. Есть люди и с противопоказаниями, с хроническими заболеваниями. Тем не менее, запись на вакцинацию постоянно идет. Фабрика договорилась с городской поликлиникой: как только соберется достаточное количество желающих, на предприятие пришлют специалистов, технику и на месте сделают все необходимое.

Елена Косенкова обратила внимание, что уже и по городу, и по региону заметно снижается количество заболевших коронавирусом. «То есть, видимо, групповой иммунитет у нас на предприятии и на других предприятиях уже вырабатывается. Но в любом случае мы все пока носим маски. СИЗы выдаем постоянно за счет предприятия. Протираем ручки на дверях, моем полы с дезинфицирующими средствами, в общем, соблюдаем все положенные процедуры. Поэтому у нас серьезно уменьшилось количество заболевших, почти все люди на работе», - поделилась она.

Руководитель фабрики добавила, что сотрудников регулярно информируют о важности вакцинирования: проведено совещание с руководителями отделов, делаются объявления по фабричному радио: и в первую, и во вторую смены. «Все необходимую информацию мы донесли. Решение - за людьми. Кстати, обращаются к нам не только действующие работники предприятия, но и бывшие. Недавно звонила пенсионерка, которая уже два года не работает на фабрике и обратилась в медпункт с вопросом - можно ли прийти. Конечно, можно, и не только лично, но можно привести с собой родных и близких. Проблем нет никаких. На предприятии все сделано для того, чтобы как можно большее количество людей смогли привиться от коронавируса», - подчеркнула Елена Косенкова.

 

Можно много говорить о пользе прививок, рассказывать о проведенных исследованиях и даже обещать вакцинированным какие-то преференции, однако личный пример всегда эффективнее тысячи слов. Поэтому для выработки коллективного иммунитета так важен и коллективных дух в подходе к массовой вакцинации.

Врачи считают, что скептикам было бы полезно поговорить с теми, кто переболел коронавирусом и с теми, кто уже сделал антиковидную прививку - тогда, возможно, все вопросы и сомнения исчезнут. К счастью, заболевших становится все меньше, а вакцинированных - все больше.

Алексей Овчинников

Теги: #вакцинация #коронавирус #прививки
Источник: Псковская Лента Новостей
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