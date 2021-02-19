Общество

Около 13 тыс жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19

В Псковской области продолжается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. В настоящее время в регион поставлено около 20 тыс доз препарата «Гам-Ковид-Вак», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Вакцинацию первым компонентом препарата прошли уже около 13 тыс жителей региона. Второй компонент получили порядка 2 тыс человек.

Всего в регионе действует 27 прививочных пунктов. Также в ряде медицинских организаций созданы условия для транспортировки препарата и организации выездной вакцинации.

Напомним, вакцинация от COVID-19 проводится по предварительной записи. Она осуществляется по номеру единой службы «122» с перенаправлением в соответствующую медицинскую организацию, по номерам телефонов колл-центров или регистратур поликлинических отделений, через портал «Госуслуги».

Вопросы организации вакцинации от COVID-19 также поднимались во время последнего заседания оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что проведение прививочной кампании — приоритетная задача, от выполнения которой зависит сохранение жизни и здоровья жителей региона, а также скорость выхода из режима ограничений.