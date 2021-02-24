Общество

Пункты вакцинации в Пскове работают без выходных

08.00-18.00, суббота, воскресенье с 08.00 до 12.00

08.00-18.00, суббота, воскресенье с 08.00 до 13.00

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» сообщила график работы пунктов вакцинации. Как сообщили в группе поликлиники В Контакте, вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится по предварительной записи по телефону колл-центра 299-028.

В опросе приняло участие 109 человек

В опросе приняло участие 109 человек

Мне все равно

Надо не о тучных людях думать, а о худых - накормите нас уже!

Чиновников давно пора ограничить в весе, а простых людей - не трогайте

Против. Вес и эффективность работы никаких не связаны

Ерунда какая. Хорошего человека должно быть много!

Категорически против, потому что налицо дискриминация

Поддерживаю, полные люди чаще обращаются за медпомощью, а значит, государство тратит на них больше денег

Отличная идея, ведь люди с избыточным весом часто болеют, о них же и заботимся

Как вы относитесь к идее ввести ограничения по весу для жителей России и чиновников - до 80 и 100 кг?

Пункты вакцинации в Пскове работают без выходных

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