Пункты вакцинации в Пскове работают без выходных

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» сообщила график работы пунктов вакцинации. Как сообщили в группе поликлиники В Контакте, вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится по предварительной записи по телефону колл-центра 299-028.
график работы пунктов вакцинации:
Псков, ул. Кузнецкая, д. 19, каб.10, каб.12
08.00-18.00, суббота, воскресенье с 08.00 до 13.00
299-028, 66-53-50
Псков, ул. Коммунальная, д. 23, каб.4, каб.27
08.00-19.00, суббота, воскресенье 08.00 до 14.30
299-028, 56-03-26
Псков, ул. Индустриальная, д. 8, каб.4, каб.7
08.00-18.00, суббота, воскресенье с 08.00 до 12.00
299-028