Общество

В избиркомах Псковской области проходит вакцинация против COVID-19

Члены территориальных и участковых избирательных комиссий в Псковской области проходят вакцинацию от COVID-19 по месту жительства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Вакцинация проводится добровольно, в два этапа. Вначале вводится первый компонент, а на 21–й день – второй.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Избирательной комиссии Псковской области

Перед проведением вакцинации проводится обязательный медосмотр с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, на основании чего врач-специалист определяет отсутствие противопоказаний к прививке от коронавируса.

«За участие в организации вакцинации выражаем благодарность комитету по здравоохранению Псковской области», - отметили в облизбиркоме.

Напомним, записаться на прививку может любой желающий в городе Пскове по телефону колл-центра – (8112) 29-90-28, в других населенных пунктах нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.