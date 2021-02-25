Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Подарки, которые не забываются
История развития, качества и новых технологий
Знак качества фабрики обуви Nordman
Где заказать дом мечты?
счет за воду - оплати задолженность без пени
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
«Деревня Соловьи» - наше качество
 
 
 
ещё Общество 25.02.2021 11:211 В Псковской области за сутки коронавирус выявили у 72 человек 25.02.2021 15:060 Общественный пресс-центр ПЛН: Есть ли управа на дистанционных мошенников? 25.02.2021 15:030 Псковский губернатор исполнил мечту восьмилетней девочки 25.02.2021 14:212 Александр Котов призвал депутатов привиться от коронавируса 25.02.2021 14:142 Контроль за борьбой с борщевиком ужесточат в Псковской области 25.02.2021 13:290 Новый состав Общественной палаты формируют в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 19.02.2021 22:584 В Псковской области снова зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19 24.02.2021 12:2218 Жителя Пыталовского района будут судить за оскорбление губернатора 18.02.2021 18:3610 Мурманчане рассказали о нюансах переезда в Псков 22.02.2021 11:366 Женщина-водитель погибла при столкновении трех автомобилей в Псковской области 18.02.2021 07:000 В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет псковичей 23 февраля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В избиркомах Псковской области проходит вакцинация против COVID-19

25.02.2021 11:30|ПсковКомментариев: 1

Члены территориальных и участковых избирательных комиссий в Псковской области проходят вакцинацию от COVID-19 по месту жительства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Вакцинация проводится добровольно, в два этапа. Вначале вводится первый компонент, а на 21–й день – второй.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Избирательной комиссии Псковской области

Перед проведением вакцинации проводится обязательный медосмотр с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, на основании чего врач-специалист определяет отсутствие противопоказаний к прививке от коронавируса.

«За участие в организации вакцинации выражаем благодарность комитету по здравоохранению Псковской области», - отметили в облизбиркоме.

Напомним, записаться на прививку может любой желающий в городе Пскове по телефону колл-центра – (8112) 29-90-28, в других населенных пунктах нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к идее ввести ограничения по весу для жителей России и чиновников - до 80 и 100 кг?
В опросе приняло участие 165 человек
Сюжет: Массовая вакцинация от COVID-19 в Псковской области Более 14 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от коронавируса В избиркомах Псковской области проходит вакцинация против COVID-19 Пункты вакцинации в Пскове работают без выходных Губернатор Ведерников призвал псковичей прививаться от коронавируса Чем отличаются три российские вакцины от COVID-19 Около 13 тыс жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19 Победить COVID-19: псковские предприятия активно участвуют в массовой вакцинации Коллектив Псковского облсовпрофа сдал тесты на антитела Глава Великих Лук рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса Виктор Антонов: Современная страна, а отношение к прививкам осталось на уровне XVIII века Руководители двух фракций областного Собрания сделали прививку от COVID-19 Более 700 жителей Пскова полностью привились от коронавируса Вакцинация от COVID-19 проходит на великолукском «ЗЭТО» Минздрав включил пожилых в приоритетную группу вакцинации от COVID-19 Около 250 прививок от COVID-19 в день делают в Порхове Названы условия вакцинации от коронавируса в псковских частных медцентрах 6,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса Более 300 псковичей записались на прививку от COVID-19 через портал госуслуг Число первично привитых от COVID-19 в Псковской области превысило 5,5 тысяч Привитый от коронавируса глава Печорского района поделился ощущениями Медик рассказал, обязателен ли анализ на антитела перед прививкой от коронавируса Псковские инфекционисты объяснили случаи заражения COVID-19 после прививки Михаил Ведерников: Псковичи не отказываются от вакцинации из-за веры в теории заговора Всем ребятам пример: кто из псковских ВИПов привился от COVID-19 Более 700 жителей Псковской области привились от COVID-19 Глава Великих Лук планирует привиться от коронавируса Вакцинация от COVID-19 идет в районах Псковской области Национальная гордость вместо иммунитета Массовые заявки на вакцинацию от COVID-19 принимаются в Псковской области В облздраве назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19 Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом Справиться с COVID-19 можно на год быстрее при повсеместной вакцинации - Игорь Савицкий На госуслугах стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19 Реплика Донецкого: Звезда ковида Россияне смогут узнавать результаты теста на COVID-19 через портал госуслуг Псковские врачи рассказали, когда можно делать прививку переболевшим COVID-19 Массовая вакцинация населения от COVID-19 начинается в России В Великих Луках прививают от COVID-19 Псковский губернатор сделает прививку от коронавируса Глава Минздрава опроверг возможность не носить маски после прививки от COVID-19 Псковский врач рассказал о рисках применения вакцины от COVID-19 для онкобольных Псковичи поделились впечатлениями от вакцинации от COVID-19 Вакцина от ковидиотизма Представлен алгоритм вакцинации от коронавируса в Псковской области Пункты вакцинации от COVID-19 будут развернуты в каждом медучреждении Псковской области 3000 доз вакцины от COVID-19 распределят в Псковской области в ближайшие дни Началась вакцинация личного состава псковской дивизии от коронавируса COVIDная метка Регионам поручили увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса Избирком обратится к Михаилу Ведерникову с просьбой о приоритетной вакцинации Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России с 18 января Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса Псковские медики рассчитывают на массовую вакцинацию от COVID-19 в ближайшее время
25.02.2021, 15:130 Автосервис здорового человека 25.02.2021, 15:100 Общественный штаб по контролю за ходом выборов открылся в Псковской области 25.02.2021, 15:060 Общественный пресс-центр ПЛН: Есть ли управа на дистанционных мошенников? 25.02.2021, 15:030 Псковский губернатор исполнил мечту восьмилетней девочки
25.02.2021, 14:370 Пул кандидатов «Справедливой России» на выборы сформирован на 50% 25.02.2021, 14:212 Александр Котов призвал депутатов привиться от коронавируса 25.02.2021, 14:142 Контроль за борьбой с борщевиком ужесточат в Псковской области 25.02.2021, 14:010 Псковские депутаты дали администрации региона рекомендации в части энергоснабжения
25.02.2021, 13:560 В Псковской области усовершенствовали закон о патентной системе налогообложения 25.02.2021, 13:564 В Кремле пообещали продолжить борьбу с бедностью в России 25.02.2021, 13:483 Правительство попросят выделить деньги на модернизацию электросетей Псковской области 25.02.2021, 13:430 Депутаты облсобрания поддержали инициативу о порядке выдачи субсидии на оплату счетов за ЖКУ
25.02.2021, 13:390 Олег Брячак: После объединения эсеры, «Патриоты России» и партия «За правду» станут сильнее в 1,5 раза 25.02.2021, 13:360 Псковские депутаты поддержали упрощение госзакупок 25.02.2021, 13:330 Администрация Псковской области уверена в завтрашнем дне компании «Экопром» 25.02.2021, 13:300 Где можно заказать дом мечты?
25.02.2021, 13:290 Новый состав Общественной палаты формируют в Псковской области 25.02.2021, 13:271 Либерал-демократы в Псковской области добиваются выгодного отстрела волков 25.02.2021, 13:230 Кабмин откладывает введение обязательной фотофиксации техосмотра 25.02.2021, 13:200 Депутаты призвали разобраться с утилизацией медицинских масок в Псковской области
25.02.2021, 13:180 Великолукскому судье продлили срок полномочий 25.02.2021, 13:170 Геннадий Григорьев: Мусороперерабатывающий завод необходим Псковской области, как воздух 25.02.2021, 13:130 Олег Брячак об объединении партий: Новая кровь — это всегда хорошо 25.02.2021, 13:110 В Псковской области скорректировали организацию проведения капремонта в домах
25.02.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 25.02.2021, 12:590 Нагрузку на порховский полигон ТБО постепенно уменьшат 25.02.2021, 12:570 В Пскове проводят работу по сплочению воинских коллективов 25.02.2021, 12:510 Александр Котов сомневается, что экотехнопарк в Псковской области появится в 2023 году
25.02.2021, 12:460 Николай Романов: В 2020 году Псковская область не столкнулась с голодухой 25.02.2021, 12:370 Сергей Грахов об экотехнопарке в Палкинском районе - террсхема еще не зацементирована 25.02.2021, 12:310 Олег Брячак может официально возглавить реготделение «Справедливой России» 25.02.2021, 12:270 260 млн рублей задолжали жители Псковской области компании «Экопром»
25.02.2021, 12:234 Минздрав вдвое снизил отпускную цену на «Спутник V» 25.02.2021, 12:140 Алексей Севастьянов назвал создание экотехнопарка стройкой века 25.02.2021, 12:042 Около 140 млн рублей требуется Псковской области для закрытия темы раздельного сбора мусора 25.02.2021, 12:010 «Сообразим на троих»: По какому сценарию пройдут выборы в Госдуму?
25.02.2021, 12:000 Сургутнефтегазбанк предлагает кредит на коммерческую недвижимость 25.02.2021, 11:590 Порховский полигон начнут рекультивировать после открытия экотехнопарка 25.02.2021, 11:500 Более 14 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от коронавируса 25.02.2021, 11:411 95% жителей Псковской области охвачены услугой вывоза ТКО
25.02.2021, 11:400 Посвященная подвигу 6-й роты лекция пройдет в Псковском музее-заповеднике 25.02.2021, 11:350 Программисты и экологи участвовали в создании схемы обращения с ТКО в Псковской области 25.02.2021, 11:301 В избиркомах Псковской области проходит вакцинация против COVID-19 25.02.2021, 11:272 Только один экотехнопарк построят в Псковской области
25.02.2021, 11:211 В Псковской области за сутки коронавирус выявили у 72 человек 25.02.2021, 11:161 Туристические поезда из Москвы и Петербурга сделают остановку в Пскове 25.02.2021, 11:120 В Порховском районе осудили четверых воров 25.02.2021, 11:060 Псковичка отдала мошеннику более 100 тысяч рублей
25.02.2021, 11:040 Заразившийся коронавирусом глава Великих Лук рассказал о своем самочувствии 25.02.2021, 10:450 «Гайд-парк»: Что изменится в «Справедливой России» после объединительного съезда, расскажет Олег Брячак 25.02.2021, 10:411 Пскович оштрафован за посещение здания полиции без маски 25.02.2021, 10:340 Псковичам предлагают задать депутатам вопросы по ЖКХ
25.02.2021, 10:190 Пыталовкие пограничники задержали жителя одной из стран Африки 25.02.2021, 10:171 Каждый десятый бизнес в России планирует заявить о банкротстве в 2021 году 25.02.2021, 10:050 Законопроект о патентной системе налогообложения доработали с учетом пожеланий псковского бизнеса 25.02.2021, 09:570 Пыталовских преступников заставили вернуть потраченные на лечение потерпевших деньги
25.02.2021, 09:550 В псковском МРЭО продолжается прием в порядке живой очереди 25.02.2021, 09:490 Более 100 метров труб горячего водоснабжения прочистили в Пскове за день 25.02.2021, 09:320 Псковича отправили на 11 лет в колонию за убийство собутыльника 25.02.2021, 09:200 Продовольственные карточки предложили дать получателям жилищных субсидий
25.02.2021, 09:061 Мужчина убил соседку и приготовил ее сердце с картофелем 25.02.2021, 08:580 Возможность третьей волны заболеваемости коронавирусом оценили в РФ 25.02.2021, 08:570 Жилой дом сгорел в Великих Луках 25.02.2021, 08:470 В Псковской области прошел день совместной боевой подготовки в подразделениях ВВС и ПВО
25.02.2021, 08:360 В России предложили ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних 25.02.2021, 08:240 В Псковской области мужчин приглашают на более высокую зарплату, чем женщин 25.02.2021, 08:121 Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие 25.02.2021, 08:008 МИД предложил устранить зависимость России от «ядовитого» доллара
25.02.2021, 07:461 В Пскове ищут волонтеров для поддержки голосования за объекты благоустройства 25.02.2021, 07:377 В Эстонии заявили об «оккупации» Россией части Псковской области 25.02.2021, 07:200 «Звонок врача» могут заказать псковичи-родственники пациентов с коронавирусом 25.02.2021, 07:012 Госдума планирует увеличить штрафы за лесные пожары в 10 раз
24.02.2021, 23:352 Пункты вакцинации в Пскове работают без выходных 24.02.2021, 23:030 Жителя Середки будут судить за нападения с ножом, угрозу убийством и избиение сына 24.02.2021, 22:350 О социальных программах для молодых семей расскажут эксперты на онлайн-семинаре 24.02.2021, 22:305 СМИ узнали о строительстве 145-метровой яхты для Абрамовича
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.