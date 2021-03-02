Общество

Пункты вакцинации планируют развернуть в торговых центрах Псковской области

Пункты вакцинации в торговых центрах планируют развернуть в Псковской области. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе заседания оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 3 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, на выходных попробуют открыть пункты вакцинации от COVID-19 в крупных торговых центрах.

Первый компонент вакцины на сегодняшний день в регионе получили 17 507 человек, полностью вакцинировались почти 7 тысяч человек, пояснила Марина Гарщенко. Она заверила, что проблем с поставкой вакцины от коронавируса в Псковскую область нет.

Также председатель комитета рассказала, что на динамическом наблюдении в регионе находятся 1966 человек (в режиме самоизоляции).

В регионе функционируют 48 «ковидных» бригад, средняя нагрузка на одну бригаду составляет порядка 80 пациентов, добавила Марина Гаращенко.