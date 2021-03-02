Общество

В облздраве развеяли слух об увольнении медиков в случае отказа от вакцинации

Комитет по здравоохранению Псковской области развеял слух об увольнении медицинских работников при их отказе от вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом представитель органа исполнительной власти написал в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерников, отвечая на вопрос подписчика.

«Можно получить четкий ответ? Если медик отказывается от вакцинации, он будет уволен?» - поинтересовалась женщина.

«Конечно, нет. Вакцинация проводится добровольно», - ответили в комитете.

Напомним, медицинских работников в Псковской области начали прививать от коронавируса в октябре 2020 года.

Смотрите также Медработников Псковской области начали прививать от коронавируса

По состоянию на 3 марта первым компонентом вакцины в регионе привились 17 507 человек, полностью вакцинировались почти 7 тысяч человек.

Смотрите также Пункты вакцинации планируют развернуть в торговых центрах Псковской области

Вакцинация ведется препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (маркетинговое название - «Спутник V»).