В облздраве развеяли слух об увольнении медиков в случае отказа от вакцинации

Комитет по здравоохранению Псковской области развеял слух об увольнении медицинских работников при их отказе от вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом представитель органа исполнительной власти написал в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерников, отвечая на вопрос подписчика.
«Можно получить четкий ответ? Если медик отказывается от вакцинации, он будет уволен?» - поинтересовалась женщина.
«Конечно, нет. Вакцинация проводится добровольно», - ответили в комитете.
Напомним, медицинских работников в Псковской области начали прививать от коронавируса в октябре 2020 года.
По состоянию на 3 марта первым компонентом вакцины в регионе привились 17 507 человек, полностью вакцинировались почти 7 тысяч человек.
Вакцинация ведется препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (маркетинговое название - «Спутник V»).