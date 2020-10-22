Общество

Медработников Псковской области начали прививать от коронавируса

В Пскове от новой коронавирусной инфекции привиты первые медицинские работники Псковской городской поликлиники. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации со ссылкой на главного врача учреждения Галину Неваленную. Она рассказала, что в рамках поступления первой партии вакцины в регион планируется привить чуть более 40 медиков. Список прививающихся сформирован из медиков-добровольцев от 18 до 60 лет с учетом имеющихся у них хронических и прочих заболеваний.

«Сотрудники медицинских учреждение стали первыми, кого привили от коронавируса, поскольку находятся в особой зоне риска заболевания. Основная мотивация - получить иммунитет, который защитит от коронавируса», - подчеркнула Галина Неваленная и добавила, что в дальнейшем практика вакцинации от COVID-19 будет распространена на население.

Прививке предшествовала сдача медицинскими работниками клинических анализов, ИФА и тестирования на коронавирус. Сотрудники, у которых обнаружены антитела к COVID-19 или сама инфекция, вакцинироваться не будут. Непосредственно перед прививкой медработники прошли осмотр и термометрию для того, чтобы исключить начальное проявление вирусного заболевания.

«Сама по себе процедура введения препарата не отличается от вакцинации, к примеру, от гриппа. Единственное условие, продиктованное новизной препарата, - мы более тщательно подходим к показаниям и противопоказаниям», - отметила Галина Неваленная и добавила, что большая часть противопоказаний связана с аутоиммунными заболеваниями. Хронические заболевания не являются противопоказаниям для прививки от COVID-19.

В качестве вакцины используется одна из трех новейших российских разработок - препарат комбинированной векторной структуры «Гам-КОВИД-Вак». Процесс вакцинации состоит из двух аппликаций, повторное введение препарата у первых привитых состоится через 3 недели. Иммунитет у привитых обычно формируется около 2 недель, стойкий иммунитет - в течение месяца. При этом стоит учитывать то факт, что если ранее была сделана прививка от гриппа вакцину от коронавируса можно делать не ранее, чем через месяц.

Прививаться медики будут небольшими группами. Получившие вакцину медики не выбывают из рабочего графика, но в то же время находятся под особым ежедневным контролем коллег.

Галина Неваленная рассказала и о редких возможных побочных эффектах от вакцины. Среди них - дискомфорт в месте введения препарата и небольшое повышение температуры тела. «Из тех, кто сегодня был привит, подобной реакции не наблюдалось», - проинформировала главный врач Псковской городской поликлиники.

Напомним, с начала осени в Псковской области проводится вакцинация населения от гриппа. Уже привито более 180 тыс человек, из них порядка 40 тыс детей. Кроме того, жители региона могут привиться от пневмококковой инфекции. Последняя не входит в прививочный календарь страны, вакцина закупается на средства, выделенные из областного бюджета. Данная прививка рекомендована гражданам старшего поколения с заболеваниями бронхо-легочной системы.