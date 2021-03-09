Общество

Вакцинация сотрудников военкоматов стартует в Западном военном округе

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев отдал указание о проведении вакцинации сотрудников военных комиссариатов в преддверии проведения весеннего призыва на военную службу. Как сообщили в пресс-службе министерства обороны со ссылкой на пресс-службу ЗВО, вакцинирование начнется с 9 марта в военных комиссариатах и их отделах в 26 регионах дислокации войск Западного военного округа.

Вакцинирование от коронавируса будет проводиться с соблюдением санитарных мер защиты и с использованием индивидуальных медицинских инструментов, стерильных приборов. Перед началом процедуры сотрудники военных комиссариатов пройдут медицинский осмотр, ознакомятся с препаратом и подпишут добровольное согласие на вакцинацию.

Прививки будут делать в два этапа с применением компонентов препарата «Гам-КОВИД-Вак».

Добавим, Псковская область входит в состав Западного военного округа.