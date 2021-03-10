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Общество

Первый бой

10.03.2021 14:49|ПсковКомментариев: 0

«Труп остался на территории, занятой противником», - такая фраза стоит в архивных списках безвозвратных потерь. Напротив - фамилии тех, кто погиб 8 июля 1941 года во время отхода из Пскова частей Красной Армии. В этом году рядом с железнодорожным Рижским мостом должен появится мемориал в честь их подвига. Осенью поисковики впервые работали у моста и подняли несколько обломков старого сооружения, они станут частью памятника. Показываем фотографии с поисковой вахты и макет мемориала, а также объясняем, что не так с нынешней табличкой у моста.

 

Уничтожил целый взвод

Тот, кто хоть немного интересуется историей Пскова, вспомнит фамилию младшего лейтенанта Байкова, погибшего во время подрыва железнодорожного Рижского моста при наступлении немцев. Остальные припомнят, что его именем названа улица на Завеличье, там же стоит бюст. Но мало кто упомянет рядом фамилию другого младшего лейтенанта - Костенко, командира взвода войск НКВД, погибшего вместе с еще девятью бойцами там же и тогда же.

Рижский мост. Наши дни. Немцы наступали с противоположной стороны. 

Части Красной Армии отступали, пока немцы волнами занимали город с Рижского шоссе. Стояла задача перебросить через Великую наши соединения и взорвать за ними мосты. Их тогда через реку в черте города было перекинуто два. Обычный, названный в честь Красной Армии (современный Ольгинский) и железнодорожный Рижский. С мостом имени Красной Армии справились без людских потерь. Однако современные ученые говорят, что подрыв был осуществлен в спешке, то ли заряд заложили плохо, то ли его было мало - обрушение произошло только в одном месте, и немцы его довольно быстро ликвидировали. А вот у Рижского моста пришлось дать бой.

Последние красноармейцы покидали мост, когда на другой его край уже встал сапог оккупанта. Все это время наши отстреливались от захватчиков, чтобы хоть немного их задержать. Те стреляли в ответ. Ну и в решительную минуту оказалось, что шнур, по которому огонь должен добраться до заряда, перебит. Взрыв не прозвучал. Саперам пришлось осуществить подрыв в непосредственной близости от заряда, возможно, забросать его гранатами. Мост обрушился в реку вместе с успевшими занять его немцами.

Обломки моста, обнаруженные в прошлом году поисковиками.

Зато и наши части успели выбраться на другой берег. Пока группа Байкова занималась зарядом, по немцам вели огонь бойцы войск НКВД, в том числе, и с бронепоезда. Они занимались охраной важных объектов железнодорожной инфраструктуры, включая мост.

«Красноармеец наводчик орудия БЕПО 51-го полка товарищ Володин Яков Павлович 8 июля 1941 года, действуя в составе бронепоезда в бою у реки Великой у города Пскова и прикрывая отход гарнизона 110-го полка, огнем своего орудия уничтожил 4 фашистских танкетки и расстрелял около взвода мотоциклистов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941 года за проявленное мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками награжден Орденом Красного Знамени», - это информация из наградного листа о присуждении ордена одному из участников боя.

Обратим внимание, что награда была присвоена в самом начале войны, когда везде царили отчаяние, когда наши отступали, а командование было крайне скупо на ордена и медали. Значит, высоко оценили огневую работу.

«Мост был взорван саперами под руководством младшего лейтенанта Байкова, он впоследствии стал героем СССР, ему посвящен памятник, названа улица. Но все забывают сказать, что этот мост обороняли войска НКВД, возможно, благодаря этому мост удалось взорвать», - говорит комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев.

Поисковики на месте работ.

Общий подвиг

Прошлой осенью ребята из отрядов «Застава» и «Наш долг» стали, пожалуй, первыми со времен войны, кто был допущен к раскопкам у моста. Рядом с сооружением его защитники вырыли окопы, однако за прошедшее время часть из них оказалась закрыта оползшей скалистой породой - невозможно щуп воткнуть, один камень. Поисковики предполагают, что именно под ним находятся останки бойцов.

«Нашли обломки моста, кое-что сумели на руках вытащить. Также обнаружили нож-финку, какими пользовались в НКВД, он передан в музей Росгвардии. Почему именно туда? Эта структура является преемницей войск НКВД. И именно офицеры Росгвардии оказывают нам неоценимую помощь. Нашли мы поддержку и понимание и в городской администрации, напрямую работаем с комитетом по культуре», - отмечает Михаил Корнеев.

Финку передали в музей Росгвардии. 

Покореженный металл войдет в состав памятника, который поисковики планируют поставить у моста в этом году. Существует эскиз монумента. Он пока предварительный, вовсе необязательно, что сооружение будет выглядеть, как на картинке. Предполагается, что рядом с обломками моста поставят две мраморных плиты, одну посвятят НКВДшникам, другую саперам.

Эскиз мемориала.

И тут снова все непросто. Плита с десятью фамилиями погибших здесь сотрудников НКВД уже готова, их имена удалось точно установить благодаря работе в архивах псковских исследователей Михаила Туха и Андрея Иванова.

Одна плита уже готова.

С саперами совсем другое дело. Кочующую о группе старшего лейтенанта Байкова дезинформацию можно сравнить с байкой об отречении Николая II в Дно. Последний российский император отказался от престола в Пскове, но каждый пятый интернет-ресурс упорно настаивает на том, что это произошло в Дно. Так и с псковскими саперами. Бродит с сайта на сайт перепечатка списка погибших саперов из семи фамилий. Однако доподлинно известно, что погиб на мосту только Семен Байков. Остальные шестеро также были занесены в список безвозвратных потерь, их имена можно встретить в архивных документах. Посмертно все они награждены, Байков стал Героем Советского Союза, остальные поучили ордена Ленина. Но в 50-е годы часть бойцов получила награды лично! Советские журналисты точно разыскали трех из них. Кажется, после войны был жив и четвертый. А вот другие с войны не вернулись, тут данные тоже расходятся, погибли они на мосту или значительно позже и на других фронтах.

Поэтому на вторую плиту решили нанести только фамилию Байкова и упоминание об отряде.

«Стоящая сейчас у моста табличка изготовлена в наши дни. Ничего, кроме раздражения, она не вызывает и будет удалена», - отмечает Михаил Корнеев.

«Стояли насмерть» - эти слова на табличке с семью фамилиями однозначно можно трактовать как «погибли».

Конечно, найдутся те, кому слова «памятник» и «НКВД» в одном предложении покажутся неуместными. Ответ на это у поисковиков готов:

«Критики найдутся всегда, у нас много людей, которые критикуют все подряд, им все равно, что критиковать, будь то памятник, дороги или жилье. Пускай критикуют, - говорит Михаил Корнеев. - Войска НКВД - одни из самых профессиональных войск Красной Армии на тот момент, высоко обученные, хорошо обмундированные, они достаточно храбро сражались, несли ощутимые потери, особенно, на начальном этапе войны. Но и врага били крепко. Мы должны помнить об их подвиге, а не замалчивать его. Заслуг Байкова он нисколько не умаляет».

«Можно только поблагодарить исследователей и ребят из поисковых отрядов, они начали работу по своей инициативе, которую нам осталось только поддержать, помочь с доступом в архивы и на охраняемую территорию у моста», - говорят в Управлении Росгвардии по Псковской области.

Инициаторы установки мемориала рассчитывают на то, что памятник у братской могилы должен появиться не позднее 8 июля - к 80-летию подвига погибших здесь бойцов.

Юлия Магера

Теги: #Росгвардия #поисковики #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
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