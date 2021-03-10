Общество

Новый детский сад в Борисовичах принял 16 первых воспитанников

Для первых 16 малышей в возрасте от 2 до 3 лет начался адаптационный период в новом детском саду в Борисовичах. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте глава администрации Пскова Александр Братчиков.

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Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Александра Братчикова

«‎Совсем скоро дошкольное учреждение заработает на полную мощность, а это 140 мест, - пишет Александр Братчиков. - Там уже все готово для того, чтобы принять детей разных возрастов: просторный спортивный зал, светлый музыкальный класс, уютные группы и, конечно, современный пищеблок. Для каждой группы предусмотрена своя уличная площадка с травмобезопасным покрытием. Игровые зоны на улице и в группах учитывают все возрастные особенности детей».

Новое дошкольное учреждение входит в структуру Псковской инженерно-лингвистической гимназии, и выпускники сада в дальнейшем смогут продолжить там свое обучение.

«А пока желаю воспитателям и ребятам интересных творческих занятий, хорошей погоды для прогулок и веселых игр. Детство – такой короткий миг, очень хочется, чтобы у наших детей оно было счастливым!» - заключил глава администрации города.