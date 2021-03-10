Новый детский сад в Борисовичах принял 16 первых воспитанников

Для первых 16 малышей в возрасте от 2 до 3 лет начался адаптационный период в новом детском саду в Борисовичах. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте глава администрации Пскова Александр Братчиков.
Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Александра Братчикова
Новое дошкольное учреждение входит в структуру Псковской инженерно-лингвистической гимназии, и выпускники сада в дальнейшем смогут продолжить там свое обучение.
«А пока желаю воспитателям и ребятам интересных творческих занятий, хорошей погоды для прогулок и веселых игр. Детство – такой короткий миг, очень хочется, чтобы у наших детей оно было счастливым!» - заключил глава администрации города.