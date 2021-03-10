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Общество

Псковские теплосети организуют вакцинацию от COVID-19

11.03.2021 09:42|ПсковКомментариев: 0

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» организовывает вакцинацию от коронавируса для своих сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Учитывая всю важность вопроса безопасности здоровья наших сотрудников, руководство предприятия приняло решение об организации вакцинации внутри предприятия, чтобы каждый желающий мог не отходя от производства пройти вакцинацию», - отметили в пресс-службе.

Для организации кампании по вакцинации сотрудников предприятие обратилось за помощью к своему учредителю – администрации города. Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети», городская администрация совместно с главным врачом Псковской городской поликлиники Галиной Неваленной уже на этой неделе начнут работу со списками и определят места, где будут проводиться все подготовительные процедуры и необходимые обследования.

«Давайте будем более ответственны и закончим уже распространение COVID-19. Вместе мы справимся», - добавили в пресс-службе.

Теги: #псков #птс #Псковские тепловые сети #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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