Общество

Псковский ветеран в преддверии своего 100-летия привился от COVID-19

Ветеран Великой Отечественной войны, житель Пскова Сергей Степанов в преддверии своего 100-летия привился от коронавируса. Об этом сообщается в группе Псковской городской поликлиники в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Степанов. Фото здесь и далее: Псковская городская поликлиника

3 февраля самый пожилой пациент третьего подразделения городской поликлиники сделал прививку первым компонентом вакцины, а через три недели - вторым. «Никаких последствий пациент не заметил, кроме разве что "повышенной шутливости". Но это у Сергея Герасимовича симптом пожизненный и не требующий медицинской коррекции», - рассказали в медучреждении.

«А еще я каждый год делаю прививку от гриппа, и это тоже продлевает мою жизнь, - рассказал Сергей Степанов. - Коронавирус - враг, конечно, посерьезнее, крови многим попортил. Поэтому, когда появилась вакцина, я решил привиться, не раздумывая. Страха никакого не было. Я ведь войну прошел от первого до последнего дня и мог умереть каждую минуту. После всего этого сдаться какой-то букашке просто глупо».