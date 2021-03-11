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Общество

Псковский ветеран в преддверии своего 100-летия привился от COVID-19

12.03.2021 15:05|ПсковКомментариев: 0

Ветеран Великой Отечественной войны, житель Пскова Сергей Степанов в преддверии своего 100-летия привился от коронавируса. Об этом сообщается в группе Псковской городской поликлиники в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Степанов. Фото здесь и далее: Псковская городская поликлиника 

3 февраля самый пожилой пациент третьего подразделения городской поликлиники сделал прививку первым компонентом вакцины, а через три недели - вторым. «Никаких последствий пациент не заметил, кроме разве что "повышенной шутливости". Но это у Сергея Герасимовича симптом пожизненный и не требующий медицинской коррекции», - рассказали в медучреждении.

«А еще я каждый год делаю прививку от гриппа, и это тоже продлевает мою жизнь, - рассказал Сергей Степанов. - Коронавирус - враг, конечно, посерьезнее, крови многим попортил. Поэтому, когда появилась вакцина, я решил привиться, не раздумывая. Страха никакого не было. Я ведь войну прошел от первого до последнего дня и мог умереть каждую минуту. После всего этого сдаться какой-то букашке просто глупо».

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Массовая вакцинация от COVID-19 в Псковской области Псковский ветеран в преддверии своего 100-летия привился от COVID-19 Более 12 тысяч человек в Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Более 11 тысяч псковичей получили оба компонента вакцины от COVID-19 Выездная вакцинация от коронавируса прошла в 39 организациях Пскова Александр Братчиков привился от COVID-19 Псковские теплосети организуют вакцинацию от COVID-19 Почти 20 тысяч человек в Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Мобильный прививочный пункт работает в Великих Луках Псковичи могут привиться от коронавируса в ТК «Империал» Вакцинация сотрудников военкоматов стартует в Западном военном округе Более 9 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Псковской области Почти 19 тысяч псковичей сделали первую прививку от COVID-19 В облздраве развеяли слух об увольнении медиков в случае отказа от вакцинации Пункты вакцинации планируют развернуть в торговых центрах Псковской области Почти 17 тысяч жителей Псковской области первично привились от коронавируса 16 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от COVID-19 Александр Котов призвал депутатов привиться от коронавируса Более 14 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от коронавируса В избиркомах Псковской области проходит вакцинация против COVID-19 Пункты вакцинации в Пскове работают без выходных Губернатор Ведерников призвал псковичей прививаться от коронавируса Чем отличаются три российские вакцины от COVID-19 Около 13 тыс жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19 Победить COVID-19: псковские предприятия активно участвуют в массовой вакцинации Коллектив Псковского облсовпрофа сдал тесты на антитела Глава Великих Лук рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса Виктор Антонов: Современная страна, а отношение к прививкам осталось на уровне XVIII века Руководители двух фракций областного Собрания сделали прививку от COVID-19 Более 700 жителей Пскова полностью привились от коронавируса Вакцинация от COVID-19 проходит на великолукском «ЗЭТО» Минздрав включил пожилых в приоритетную группу вакцинации от COVID-19 Около 250 прививок от COVID-19 в день делают в Порхове Названы условия вакцинации от коронавируса в псковских частных медцентрах 6,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса Более 300 псковичей записались на прививку от COVID-19 через портал госуслуг Число первично привитых от COVID-19 в Псковской области превысило 5,5 тысяч Привитый от коронавируса глава Печорского района поделился ощущениями Медик рассказал, обязателен ли анализ на антитела перед прививкой от коронавируса Псковские инфекционисты объяснили случаи заражения COVID-19 после прививки Михаил Ведерников: Псковичи не отказываются от вакцинации из-за веры в теории заговора Всем ребятам пример: кто из псковских ВИПов привился от COVID-19 Более 700 жителей Псковской области привились от COVID-19 Глава Великих Лук планирует привиться от коронавируса Вакцинация от COVID-19 идет в районах Псковской области Национальная гордость вместо иммунитета Массовые заявки на вакцинацию от COVID-19 принимаются в Псковской области В облздраве назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19 Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом Справиться с COVID-19 можно на год быстрее при повсеместной вакцинации - Игорь Савицкий На госуслугах стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19 Реплика Донецкого: Звезда ковида Россияне смогут узнавать результаты теста на COVID-19 через портал госуслуг Псковские врачи рассказали, когда можно делать прививку переболевшим COVID-19 Массовая вакцинация населения от COVID-19 начинается в России В Великих Луках прививают от COVID-19 Псковский губернатор сделает прививку от коронавируса Глава Минздрава опроверг возможность не носить маски после прививки от COVID-19 Псковский врач рассказал о рисках применения вакцины от COVID-19 для онкобольных Псковичи поделились впечатлениями от вакцинации от COVID-19 Вакцина от ковидиотизма Представлен алгоритм вакцинации от коронавируса в Псковской области Пункты вакцинации от COVID-19 будут развернуты в каждом медучреждении Псковской области 3000 доз вакцины от COVID-19 распределят в Псковской области в ближайшие дни Началась вакцинация личного состава псковской дивизии от коронавируса COVIDная метка Регионам поручили увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса Избирком обратится к Михаилу Ведерникову с просьбой о приоритетной вакцинации Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России с 18 января Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса Псковские медики рассчитывают на массовую вакцинацию от COVID-19 в ближайшее время
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