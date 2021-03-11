Общество

Почти 1330 великолучан дважды привились от COVID-19

1326 жителей Великих Лук привились от коронавируса двумя компонентами вакцины. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

Первым компонентом вакцины привился 2131 человек. «Имеется в наличии запас вакцины для первичной вакцинации и для повторной прививки», - заверил Николай Козловский.

«С начала прививочной кампании от COVID - 19 наша больница получила 2620 доз вакцины "Спутник V" для введения первой дозы и столько же для введения второго компонента», - рассказал он.

Также глава города сообщил, что мобильный пункт вакцинации от коронавируса снова развернут в торговом центре «Апельсин» 17 марта.

«Вакцинироваться здесь может любой желающий. Необходимо только предварительно записаться по телефону 9-38-78, так как количество заявок ограничено. При себе достаточно иметь паспорт и полис. Кроме того, необходимо будет заполнить анкету о состоянии здоровья, после чего врач измерит температуру, сатурацию, давление и пульс», - отметил он.

Кроме того, в Великих Луках проводится бесплатная вакцинация от COVID-19 в городских поликлиниках №1 и №3 (по предварительной записи). Записаться на прививку можно по телефонам регистратур поликлиник, а также по единому номеру 122 и на сайте Госуслуг.