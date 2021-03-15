Общество

Еще 52 случая коронавируса зарегистрированы в Псковской области

52 случая коронавируса зарегистрированы в Псковской области за 15 марта. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Показатель достаточно низкий, но статистика смертности пополнилась еще тремя случаями», - отметил он, выразив соболезнования родным и близким скончавшихся.

Дополнительных очагов коронавируса, по словам губернатора, нет. Под контролем остаются две вспышки.

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Всего на данный момент в Псковской области подтверждено 33336 случаев коронавируса. Проведено 297263 исследования (734 за сутки). Выздоровели 22236 человек (18 за сутки). Скончались 202 человека (+3).