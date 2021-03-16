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Общество

Псковичка пожаловалась на долгое ожидание прививки от COVID-19

18.03.2021 10:12|ПсковКомментариев: 1

Псковичка стоит в очереди на прививку от коронавируса с 25 января. Об этом она написала в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Я записалась 25 января, не звонят. Уже и в поликлинике №2 была в понедельник – не делают. С 25 января стою – быстрее в Москву съездить», - рассказала женщина.

«Желающих достаточно много. Также ожидаем поступления дополнительной партии вакцины», - ответил представитель областного комитета по здравоохранению.

Напомним, вакцинация от COVID-19 проводится по предварительной записи, которая организована по номеру единой службы 122, по номерам телефонов колл-центров или регистратур поликлинических отделений, через портал «Госуслуги».

Вакцинация ведется препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (маркетинговое название - «Спутник V»).

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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