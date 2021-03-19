Общество

Обсуждение этапов формирования региональной экологической программы началось в Пскове. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Несмотря на то, что Псковская область относится к числу экологически благополучных территорий, темы экологии и заботы об окружающей среде очень актуальны и для нашего региона. Деструктивное антропогенное и технологическое давление с каждым годом усиливается, поэтому для нашей области крайне важны федеральные и региональные экологические программы, а также экологическая ответственность бизнеса и общества.

С учетом актуальности темы Псковская Лента Новостей по инициативе Общероссийского общественного движения «Российское Экологическое Движение» при поддержке Регионального Союза промышленников и предпринимателей и псковского завода «Титан-Полимер» проводит 20 марта в офисе РСПП Псковской области заседание круглого стола «Этапы формирования экологической программы региона».

Учитывая важность успешной реализации федеральных проектов нацпроекта «Экология», для участия в заседании круглого стола приглашен руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» (Росприроднадзор) Александр Власов.

В рамках мероприятия спикеры обсудят принципы реализации государственной экологической политики на примере федерального проекта «Чистый воздух», внедрение регионального экологического стандарта как инструмента реализации национального приоритета повышения качества жизни.

Также в программе повестки обозначена тема корпоративной социальной ответственности бизнеса в реализации экологических программ региона, а именно экологическое просвещение, экологизация псковских производств, экодобровольчество, подготовка кадров в сфере охраны окружающей среды.

В мероприятии также планируют принять участие представители региональных ведомств, курирующих реализацию нацпроекта «Экология», компании, внедряющие современные технологии, направленные на реализацию задач нацпроекта «Экология», представители бизнеса, независимые эксперты и лидеры общественных организаций, а также представители ведущих СМИ региона.