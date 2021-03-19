Общество

Проект «Экомышление» охватит около 380 псковских школьников

Около 380 псковских школьников станут участниками проекта "Экомышление", которые реализуется в Пскове при поддержке Фонда президентских грантов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании круглого стола «Этапы формирования экологической программы региона» сегодня, 20 марта, сообщил руководитель Псковского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Российское экологическое движение» Сергей Елизаров.

Он пояснил, что в рамках проекта активисты и общественники расскажут школьника, как с детства можно вносить свой посильный вклад в развитие и сохранение экологии. В качестве примера спикер привел опыт раздельного сбора мусорных отходов, который уже успешно реализуется в регионе.

«В рамках проекта «Экомышление» мы будем рассказывать, как обстоят дела с экологией в Псковской области, что произойдет, если не проявлять заботу о природе. Постараемся мотивировать школьников на ответственное отношение к экологическим богатствам», - сказал Сергей Елизаров.

Он также отметил, что проект в последующем планируется масштабировать на всю Псковскую область.

Сергей Елизаров также анонсировал, что в апреле в Пскове пройдет акция «Сдай макулатуру - накорми животных», которую уже успешно проводили в прошлом году. Он пригласил всех желающих принять в ней участие.