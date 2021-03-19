Общество

Снежанна Ермолаева: Предприятия, власть и общественность должны работать вместе

Одна из задач Российского экологического движения (РЭД) является формирование устойчивого взаимодействия с представителями федеральных и региональных органов власти, общественности, бизнеса и СМИ. Об этом сообщила член Псковского регионального отделения РЭД, и. о. директора по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежанна Ермолаева в рамках круглого стола «Этапы формирования экологической программы региона», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Предприятия, власть и общественность должны работать вместе», - заявила она.

Напомним, сегодня, 20 марта, в Пскове состоялось заседание круглого стола «Этапы формирования экологической программы региона», который провела Псковская Лента Новостей по инициативе Общероссийского общественного движения «Российское Экологическое Движение» при поддержке Регионального Союза промышленников и предпринимателей и псковского завода «Титан-Полимер».

В мероприятии приняли участие представители региональных ведомств, курирующих реализацию нацпроекта «Экология», компании, внедряющие современные технологии, направленные на реализацию задач нацпроекта «Экология», представители бизнеса, независимые эксперты и лидеры общественных организаций, а также представители ведущих СМИ региона.