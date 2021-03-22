Глава СК заявил о необходимости наказать всех нацистских преступников

Всех нацистских преступников необходимо установить и осудить, а в случае смерти их имена и преступления — предать огласке, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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«Согласно уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге, убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности и не имеют срока давности. И мы имеем все основания для проведения расследования вышеуказанных фактов», — подчеркнул Бастрыкин.
Он также сообщил, что ведомство решило объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.