Общество

Глава СК заявил о необходимости наказать всех нацистских преступников

Всех нацистских преступников необходимо установить и осудить, а в случае смерти их имена и преступления — предать огласке, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Фото sledcom.ru

«Все, кто причастен к бесчеловечному отношению к населению, геноциду, убийствам мирного населения и военнопленных, должны быть установлены и осуждены, а в случае смерти их имена и преступления должны быть преданы огласке», — цитирует Бастрыкина РИА Новости.

По словам главы СК, благодаря раскопкам и рассекречиванию архивов стали известны подробности о массовых убийствах мирного населения во времена Второй мировой войны в Новгородской, Псковской, Ростовской, Орловской и Волгоградской областях, на Крымском полуострове, в Краснодарском и Ставропольском краях.

«Согласно уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге, убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности и не имеют срока давности. И мы имеем все основания для проведения расследования вышеуказанных фактов», — подчеркнул Бастрыкин.

Он также сообщил, что ведомство решило объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.