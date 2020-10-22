Назад в прошлое

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Государственный архив Псковской области постоянно на слуху - его специалисты участвуют в масштабных патриотических проектах и выставках, успешно занимаются популяризацией истории и архивного дела.

Директор областного госархива Валерий Кузьмин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей подвел предварительные итоги реализации проекта «Без срока давности», рассказал о работе в социальных сетях, нюансах при поиске предков, источниках комплектования архива и уникальном древнем документе.

Валерий Кузьмин

Преступления против мирного населения

- Какие документы периода Великой Отечественной войны хранятся в Государственном архиве Псковской области?

- Поскольку Псковская область была оккупирована практически с самого начала войны и была одной из последних российских территорий, которую освободили, то, конечно же, это документы, которые свидетельствуют о тех чудовищных преступлениях, которые нацистский режим совершил в отношении мирных жителей, проживающих на оккупированной территории.

Изучение этих документов шокирует. Потому что это целенаправленное уничтожение людей по идеологическим нацистским соображениям. Это настоящий геноцид народа на захваченных территориях.

- На открытии модульной выставки в Псковском музее-заповеднике вы говорили о том, что сотрудники архива плакали, изучая документы о зверствах нацистов. Какие факты таким образом подействовали на архивистов?



- После того, как территорию Псковской области освободили, на территории региона создали Чрезвычайную государственную комиссию по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, в которую входили представители силовых структур и общественности. Эта комиссия должна была установить факты преступлений, выяснить все обстоятельства, найти свидетелей и подозреваемых, раскрыть дела, расследовать их в кратчайшие сроки.

Протоколы допросов и опросы, акты расследований обладают подробностями, которые читать очень тяжело. Описываются вещи, которые сейчас можно увидеть в художественных фильмах, но представить, что такое было на самом деле, очень сложно.

Фрагмент выставки «Без срока давности» Государственного архива Псковской области

Например, один из таких документов. Дело происходило в Себежском районе. Одна из свидетельниц этого преступления - Софья - рассказала, что в конце 1943 года в деревню прибыла партизанская разведка. Партизаны заметили, что немцы подходят к деревне, и призывали всех прятаться. Она побежала по деревне искать своих детей - сына Александра, которому было 7 лет, и девочку Зою, которой было 5 лет. Она нашла мальчика и побежала с ним в лес, но когда услышала крики своей дочери, естественно, вернулась. Но бежать уже было поздно - немцы окружили деревню. Всех жителей, и ее в том числе, загнали в один из домов. Там было много людей, в их числе дети. Как правило, это были женщины, дети и старики.

Их обвинили в том, что они помогают партизанам. Схватили первую попавшуюся в доме женщину, выстрелили ей в затылок. Застрелили двух ее дочерей и внучку. В доме началась паника. Немцы начали расстреливать всех, кто там был.

На Софью упал труп одного из жителей деревни с простреленной головой. Кровь лилась на нее. Немцы произвели по этому трупу несколько выстрелов. Одна пуля попала Софье в грудь, вторая - в шею, третья - прострелила руку. Все пули прошли навылет, и она потеряла сознание. Когда пришла в сознание, притворялась мертвой и поняла, что немцы начинают поджигать дом.

Немцы вышли из дома, Софья огляделась вокруг, поняла, что среди трупов ее дети. Каким-то чудом она сохранила самообладание. Когда немцы вышли, дом уже начал полыхать, и ей удалось выбраться через окно, после чего она легла в какую-то канаву между домом и хозяйственной постройкой. Она в ней лежала до наступления темноты, обезумевшая от горя. Затем немцы двинулись в соседнюю деревню. Она добралась до леса, вползла в землянку к своей соседке, где ей оказали помощь.

...И таких документов огромнейшее количество. Они все рассказывают о таких пронзительных вещах.

- Сколько сотрудников занимается изучением подобных документов? Хватает ли штатной численности для этой работы?

- На любого сотрудника архива возложено много задач. Это и комплектование архива, и обеспечение сохранности документов, и создание баз данных, и работа с содержанием документов, и многое другое. По теме войны - несколько человек, которые так или иначе работают с содержанием таких документов.

- Не за горами и конец года. Уже можно подвести предварительные итоги проделанной архивом работы в рамках проекта «Без срока давности»?

- Псковская область очень активно участвует во всероссийском проекте «Без срока давности», который нацелен на изучение преступлений в отношении мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Это как раз та политика, которая проводилась нацистами на оккупированных территориях. Массовые убийства долгие годы не то, чтобы оставались в стороне, потому что уже предпринимались попытки разобраться в этом страшном периоде этой войны, но в рамках проекта «Без срока давности» это впервые происходит на таком системном и медийном уровне.

Раскопки на территории бывшего концлагеря в Моглино

Очень важно, что не только историки этим занимаются, но и средства массовой информации активно подключились, органы власти, правоохранительные органы. В Псковской области ФСБ рассекретила и представила общественности материалы о преступлениях нацистов против мирного населения, Следственный комитет работает над обнаруженными захоронениями периода Великой Отечественной войны, расследует преступления того времени.

И образовательные учреждения активно включились в работу. Школы вообще много внимания уделяют Великой Отечественной войне.

Фрагмент выставки «Без срока давности» Государственного архива Псковской области

Государственный архив Псковской области запустил сайт «Без срока давности. Псковская область», который представлен на трех языках: русском, английском и немецком. Любой иностранный пользователь может получить документально подтвержденную информацию.

На этом сайте мы размещаем копии документов об ужасах войны, о военных преступлениях, которые происходили на территории нашей области.

В конце ноября в Москве должен состоятся крупный форум «Уроки Нюрнберга». Там представят труд, которым на протяжении года занимались архивисты из 22 регионов страны. Это сборники архивных документов, которые рассказывают о преступлениях нацистов на оккупированных территориях. Каждый том посвящен конкретному региону - 22 региона были оккупированы. Так, отдельный том, который подготовили сотрудники Государственного архива Псковской области, будет посвящен нашему региону. А 23-й том - федеральный - посвятят политике нацизма и оккупированным странам бывшего Советского Союза.

И это лишь маленькая часть того, что в рамках проекта делается. На самом деле, практически каждый день так или иначе мы связаны с этим проектом. И, конечно, он будет продолжаться. На следующий год очень много интересных планов. Очень важные вещи представим не только в этом году, но и в следующем.

Первые в TikTok

- Государственный архив Псковской области представлен практически во всех популярных социальных сетях - «ВКонтакте», Facebook и Instagram. Не так давно появился аккаунт в TikTok. Он пользуется популярностью?

- Да, госархив представлен во всех популярных социальных сетях. В том же TikTok количество подписчиков растет. Оно, конечно, не такое, как, например, во «ВКонтакте». В TikTok поколение более молодое, чем в соцсети «ВКонтакте». И это молодое поколение взрослеет, и оно не будет автоматически по мере взросления переходить во «ВКонтакте», а затем, когда появятся внуки, в «Одноклассники».

Жизнь меняется, вместо этих социальных сетей придет что-то другое. А, может, вчерашние школьники, которые становятся студентами, привыкшие общаться в TikTok, останутся в этой социальной сети, и у нас к тому времени уже будет достаточно прочная основа.

Мы в своем стремлении популяризировать историю и архивное дело используем те площадки и возможности, которые дают социальные сети. Если аудитория любит читать большие тексты, мы предоставляем эту возможность. Если аудитория хочет посмотреть короткое видео, мы его снимаем. Все это работает на главную цель - популяризацию истории края и страны, архивного дела.

Город Псков, 1 курс педагогического института. Фотографии сделаны в 1941 году. Снимки из личного архива Михайловой (Наумовой) Елены Семеновны (Пушкиногорский район). Опубликованы в социальных сетях Государственного архива Псковской области

- Подобной всеобъемлющей работой в социальных сетях могут похвастаться архивы других регионов?

- Социальные сети есть практически у всех, но не на всех площадках. У всех разных охват, разное представление о том, как нужно подавать материал.

Мы уже давно ведем социальные сети, первая страничка у нас появилась в 2015 году. Аккаунта в TikTok, уверен, ни у кого нет.

- Кто ведет социальные сети псковского государственного архива?

- Есть определенный костяк, который занимается редактированием текста, определяет, в какой редакции этот окончательный текст или видео выйдет для широкой общественности. Но участвуют в этом практически все, кто так или иначе задействован в каких-либо мероприятиях, кто работает с документами.

Например, сотрудник отдела обеспечения сохранности должен в этом году проверить определенное количество дел. А проверка заключается в том, что нужно осмотреть каждый лист. А это дело за 100 лет могло не попасть никому в руки. В архиве миллион дел. Задача сотрудника определить, есть ли в этом деле какие-то повреждения, убедиться, что оно подшито и пронумеровано. И среди листов дела он может найти конверт, в котором находится паспорт 1920-х годов и какие-то значки - что-то интересное. И почему бы нам не сделать об этой интересной находке пост в социальных сетях?

- Но режиссерская функция в работе с социальными сетями сохраняется за директором государственного архива.

- Как и во всей другой работе!

Комплектование архива

- Каким образом пополняется архив? Откуда источники?

- Всего около 200 организаций, которые являются источниками комплектования нашего государственного архива. Это органы власти, государственные учреждения. Например, когда проходит 10 лет с момента создания документа, органы власти должны передать его на хранение в архив. То есть в этом году мы принимаем документы за 2009 год.

Казалось бы, что тут может быть интересного, если говорить в обывательском плане. Вот представьте, пройдет 100 лет. Вам же сейчас было бы интересно посмотреть на документ Псковской городской Думы 1908 года?

- Безусловно.

- Что они там решали, какими вопросами занимались, какой памятник решили открывать. Там очень похожая на наши времена дискуссия. Все эти прения и обсуждения очень интересно почитать.

Точно так же будет интересно и нашим потомкам узнать, чем жила область в начале XXI века.

- Физическое лицо может передать документы на хранение в государственный архив?

- Да. В архивном деле есть такое понятие, как фонд личного происхождения. Например, деятелей культуры, искусства, науки, политики очень интересуют архивные учреждения, потому что в процессе жизни и деятельности у них может накопиться какое-то количество интересных документов, фотоматериалов, поздравлений, переписки. Это все очень интересно и важно, потому что через документы личного происхождения мы можем узнавать то, чего может просто не оказаться в управленческой документации органов власти.

Фото: Государственный архив Псковской области

Поиск предков

- Какой алгоритм должен соблюдать человек, который хочет найти своих родственников, используя ресурсы госархива?

- Для того, чтобы найти документальные свидетельства о своих предках, нужно знать три вещи. Первое - это фамилия, имя и отчество. Второе - дата рождения. И третье - место рождения.

Бесполезно обращаться в Государственный архив Псковской области, если человек родился в 1875 году в Иркутске. В этом случае документы нужно будет искать в архивных учреждениях того региона, где человек родился.

Важно знать дату рождения потому, что документы передаются в архивные учреждения, например, от органов ЗАГС после 100 лет с даты их создания. То есть в этом году документы за 1919 год в масштабах страны передаются в архивные учреждения.

Если человек родился в 1923 году, то нужно обращаться в ЗАГС, если, например, в 1903-м - в архив.

Партизанская семья в 13-й Ленинградской партизанской бригаде. Лесной объездчик А. В. Васильев с дочерью Клавдией и сыном Михаилом. Январь 1944 года. Фото: Государственный архив Псковской области

Для того, чтобы начать искать предков, перед тем, как пойти в архив, нужно сначала от всех родственников собрать все, что есть документальное об истории семьи - какие-то письма, зарплатные ведомости, сохранившиеся трудовые книжки, фотографии. Все то, что может рассказать о человеке. Ведь можно искать не только даты рождения, брака и смерти. В госархивах и архивах учреждений и организаций может быть разная информация. Человек, может быть, где-то работал, может, его личное дело сохранилось, в котором есть фотографии, биография и так далее.

- Обращаются ли за помощью в поиске информации о погибших на войне родственников люди из других регионов и стран?

- Да, обращаются. В данном случае документов у нас не очень много. Рекомендуем пользоваться базами данных, которые государство долгие годы ведет. И сами, конечно, помогаем, ссылаемся на такие небезызвестные базы, как «Подвиг народа», и «Память народа», в которых представлена информация о бойцах Красной армии, их подвигах, местах захоронения.

В канун 9 Мая количество таких запросов увеличивается. Мы всегда стараемся помочь.

- В архиве миллион документов. Какую часть этого массива занимают документы периода Великой Отечественной войны?

- Чуть более 4 тысяч единиц хранения. Единица хранения - это документ, в котором может быть от 1 до 700 листов. Это не менее 300 тысяч листов, которые посвящены периоду Великой Отечественной войны.

Фото: Государственный архив Псковской области

Древний документ

- И какой же самый старый документ хранится в госархиве?

- Есть такое понятие, как уникальный документ. Это документ, который не имеет себе подобных по содержащейся в нем информации. В данном случае у нас - это «Слово о погибели Русской земли», документ XV века, в котором записано литературное произведение XIII века о нашествии монголов на Русь. Это самый древний документ в нашем госархиве.

- Есть возможность экспонирования этого документа?

- Поскольку он относится к категории уникальных, то его и выдавать никому нельзя. Есть его электронная копия, она доступна абсолютно каждому в Государственном реестре уникальных документов Архивного фонда РФ.

Беседовал Михаил Синев