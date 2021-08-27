Общество

Преступления нацистов в Псковской области признали геноцидом

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Также суд признал действия нацистов геноцидом, имеющим цель «отделаться от граждан СССР путем их уничтожения и изгнания за пределы страны».

«В соответствии со статьями 195, 198, 263 и 268 Гражданско-процессуального кодекса РФ, суд решил установить факт, имеющий юридическое значение. Суд постановил признать известные и вновь выявленные факты зверств нацистов на территории Псковской и Великолукской областей военными преступлениями и преступлениями против человечества, как они определены Нюрнбергским процессом и подтверждены резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН», - выступил судья.

Преступления нацистов в Псковской области признали геноцидом. Такое решение принял Псковский областной суд сегодня, 27 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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